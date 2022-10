Mode : Voici les 5 manteaux tendance de l’automne-hiver 2022

Les températures descendent doucement mais sûrement et avec elles l'envie de trouver le bon manteau parmi les grandes tendances de la saison. Pièces oversizes, doudounes, manteaux en fausse fourrure, le choix ne manque pas cet automne-hiver.

Une large palette. L'automne est là et les manteaux investissent progressivement l'espace urbain. Avec cette saison, plusieurs tendances fortes se dégagent, à commencer par l'oversize et l'incontournable manteau à carreaux, sans oublier le long manteau droit, qui prend incontestablement des couleurs. Côté matière, la fausse fourrure viendra à nouveau réchauffer l'hiver, accompagnée de la doudoune cocooning.

Le manteau oversize

Pas question de se sentir à l'étroit cet automne. Les pièces oversizes sont de sortie au point de devenir la grande tendance de cette saison. Manteau, doudoune, veste, trench... tous les modèles jouent de cet effet XXL.

Le manteau à carreaux

Déjà présents la saison dernière, les manteaux à carreaux persistent et signent. Ils affichent leurs lignes géométriques en plus ou moins grands formats et jouent avec les couleurs, offrant une palette de choix toujours plus large.

Le manteau en fausse fourrure

Le manteau en fausse fourrure n'a pas dit son dernier mot. Toujours présent cet automne-hiver, il se décline dans des versions plus ou moins longue, provoquant à chaque fois le même effet : l'envie de s'y lover pour s'abriter du froid.

La doudoune cocooning

C'est le symbole de l'hiver. Cette saison, la doudoune joue sur tous les tableaux. Elle se porte courte, ultra longue ou sans manche avec toutefois une constante, un effet rembourré, gage de confort.

Le manteau droit coloré

Les manteaux longs à coupe droite, intemporels de la garde-robe, n'hésitent pas à jouer avec les couleurs de l'arc-en-ciel cet automne. Vert, rose, jaune... ils s'inscrivent dans la droite ligne de l'une des tendances fortes de l'été : l'esprit color block.