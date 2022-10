Mode : voici le motif ultra tendance de cet automne 2022

A chaque saison son imprimé tendance. Et cet automne, l'un d'eux tire son épingle du jeu. Accessoires, chemises, manteaux... toutes les pièces de la garde-robe s'entichent cette saison des motifs à carreaux.

Des carreaux, un point c'est tout. Aucune pièce n'échappe cet automne-hiver à cet imprimé géométrique, érigé donc au rang de must-have. En petit ou en grand format, ce motif à la fois chic et champêtre se décline dans une large palette de couleurs, des plus sobres aux plus vives. Largement plébiscités sur les manteaux cet hiver, ces angles droits investissent robes, shorts et pantalons et peuvent aussi bien se porter par petites touches ou en total look.