Noël 2022 : voici le cadeau idéal à offrir pour chaque signe astrologique

La course aux cadeaux de Noël commence. Mais ce n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Pour vous aider, voici le présent idéal à offrir pour chaque signe du Zodiaque.

L’astrologie peut nous donner un petit coup de pouce dans la quête du cadeau idéal. Mais qu’est-ce qui ferait plaisir à un Cancer, une Vierge ou encore un Bélier ? L’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, s’est penchée sur la question.

Bélier (21 MARS – 20 AVRIL)

Dirigé par Mars, la planète de l’action, le Bélier aime les surprises, ce qui est insolite, et surtout, les sensations fortes. Ainsi, un objet design un peu loufoque, un voyage en montgolfière, ou encore une course automobile sur circuit, sont des cadeaux qui lui feront très plaisir.

Taureau (21 AVRIL - 20 MAI)

Signe sensuel, le Taureau aime la douceur, et c’est également un gourmet. On peut lui offrir une bonne bouteille de vin, un pull ou une écharpe en cachemire. Sans oublier les massages, et autres séances de spa, dont il est très friand, note la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

Gémeaux (21 MAI – 21 JUIN)

Le signe des Gémeaux est curieux et cérébral. Il aime tout ce qui va stimuler ses neurones, comme par exemple un jeu de casse-tête, un livre, mais aussi les visites culturelles. Il aime se cultiver, mais attention, il faut que la sortie reste fun. Donc choississez bien l'activité.

Cancer (22 JUIN – 22 JUILLET)

Le Cancer est dirigé par la Lune, qui symbolise notamment la sensibilité et les émotions. Ce qui touche tout particulièrement ce signe ? Les cadeaux personnalisés, comme un mug. Vous pouvez aussi opter pour un objet de décoration, ou encore un beau plaid, sous lequel il adore se blottir en regardant la télévision.

Lion (23 JUILLET – 22 AOÛT)

Gouverné par le Soleil, le Lion aime tout ce qui brille, et le luxe. Avec ce signe de Feu, il faut privilégier la qualité et non pas la quantité. Misez sur un accessoire de marque, un vêtement à la mode, ou encore un séjour dans un lieu d’exception. En tout cas, il faudra casser sa tirelire pour le satisfaire.

Vierge (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

La Vierge, qui a pour planète dominante Mercure, est structurée et carrée. Elle apprécie les cadeaux utiles. Il lui faut quelque chose qui lui manque, et qu’elle peut utiliser au quotidien, comme une paire de gants pour l’hiver par exemple. Si vous ne savez pas quoi lui offrir, n’hésitez pas à lui demander directement ce dont elle a besoin.

Balance (22 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE)

La Balance, gouvernée par Vénus, planète de l’esthétisme, est attirée par tout ce qui est beau et élégant. Du maquillage comblera à coup sûr une femme Balance. Vous pouvez aussi lui acheter un beau stylo à plume, ou un bijou assez chic et raffiné, mais il faut que ça reste classique. Contrairement au Lion, la Balance n’aime pas le bling-bling.

scorpion (23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE)

Le Scorpion est accro aux frissons et à l'adrénaline. Ce signe passionné et intuitif, dirigé par Mars et Pluton, aime avoir peur et la vitesse. Avec un bon pour des séances de karting, un saut à l’élastique, en parachute, ou encore un stage de pilotage, vous viserez juste.

Le sagittaire (23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE)

Bon vivant et épicurien, le Sagittaire sera ravi de recevoir en cadeau un cours de cuisine, ou bien une invitation pour aller manger dans un restaurant étoilé. Autres idées : une place de concert pour aller voir son artiste préféré, ou bien un week-end insolite, une nuit dans une cabane dans les arbres par exemple.

Capricorne (22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER)

Signe de la réussite et de la maturité, le Capricorne aime les cadeaux assez luxueux, mais aussi, prendre de la hauteur au milieu de la nature. Offrez-lui un séjour dans la montagne avec une session VTT en bonus, il sera le plus heureux. Sinon, optez pour un abonnement dans un centre de yoga, car cet être solitaire aime le calme et l’introspection.

Verseau (21 JANVIER – 18 FÉVRIER)

Gouverné par Uranus, la planète de l’indépendance et de la liberté, le Verseau est un signe qui aime les nouveautés, la modernité, et les cadeaux insolites et uniques. Dans le détail, on peut lui offrir un objet high-tech, un week-end original, ou bien un bijou fabriqué par un petit créateur.

Poissons (19 FÉVRIER – 20 MARS)

Le signe des Poissons est rêveur et sensuel. Dirigé par Jupiter et Neptune, ce natif est attiré par les cadeaux qui éveillent ses sens et qui vont l’aider à se détendre. Autrement dit, vous pouvez investir dans une séance de spa, un massage, un parfum, ou encore des bougies parfumées.

Retrouvez toutes nos sélections de Noël ICI