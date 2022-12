«Dry january» : 5 alternatives au vin pour réussir son mois sans alcool

De plus en plus de personnes se lancent dans le challenge du mois de janvier sans alcool, appelé «Dry January». Pour leur permettre de trinquer entre proches tout en respectant ce défi, le nombre de boissons sans alcool disponibles sur le marché est en forte augmenation. Voici 5 alternatives qu'on peut consommer sans modération.

Pierre Zéro

Proposé par le groupe Chavin, qui commercialise des boissons sans alcool depuis plus de dix ans, ce vin effervescent est réalisé à base de chardonnay. Sa bouteille lui donne l’aspect d’un vin pétillant et trouvera donc toute sa place sur une table de fête.

Pierre Zéro Signature, Chavin, 20 €

Chouffe

Il y a de nombreuses bières sans alcool disponibles à la vente. La marque Chouffe se lance sur ce créneau avec sa nouvelle bière destinée à ceux qui veulent continuer à en boire, mais cette fois sans alcool. Il faut toutefois noter qu’elle en contient 0,4%.

Bière sans alcool 33 cl, Chouffe, 2 €

French Bloom

Lancée par Constance Jablonski et Maggie Frerejean-Taittinger, French Bloom est la première marque de vin pétillant bio sans alcool. Le rosé offre des notes de pêche et de rose et se prêtera à un soir de fête.

Le rosé, French Bloom, 34 €

Gimber

Gimber est une boisson sans alcool à base de gingembre qui se prête volontiers à la mixologie. On pourra par exemple réaliser un Gim Tonic ou un Pear Gimber fizz. De délicieux mocktails qu’apprécieront ceux qui se sont lancés dans le «Dry January». Les recettes sont accessibles sur le site de la marque.

Gimber, 29,95 €

Petit Béret

La start-up Petit Béret, implantée dans le Languedoc, mise elle aussi sur le développement du vin sans alcool. Elle a conçu un Virgin Syrah qu’on servira avec une viande à ceux qui s’abstiennent en ce mois de janvier.

Virgin Syrah, Petit Béret, 14,99 €