«Dry January» : 5 conseils à suivre pour réussir son mois sans alcool

Le mois de janvier est celui des résolutions. Pour beaucoup de Français, le défi en ce début d’année sera de ne pas boire une goutte d’alcool. Il s’agit du «Dry January», importé de Grande Bretagne il y a près de dix ans, et qui fait de plus en plus d’adeptes.

Ce défi est l’occasion de faire le point sur sa consommation d’alcool. Voici 5 conseils pour le réussir.

Se débarrasser de l’alcool à la maison

Pour ne pas être tenté au cours du mois de janvier, mieux vaut éviter de tomber sur des canettes de bières au réfrigérateur ou des bouteilles de vin dans sa cuisine. Sans aller jusqu’à tout jeter à la poubelle (car le «Dry January» ne vise pas un arrêt définitif de la consommation d’alcool mais une pause d’un mois), on pourra descendre à la cave tout son stock, cela devrait éviter les tentations en cas de faiblesse.

Se trouver des boissons de remplacement

Il existe aujourd’hui beaucoup de spiritueux et de vins sans alcool sur le marché. Ils permettent de se rendre à une soirée tout en ayant quelque chose à verser dans son verre qui ne soit pas un jus de goyave. Plusieurs maisons proposent également des effervescents sans alcool pour trinquer tout en continuant son «Dry January»

Faire appel à ses proches

Le soutien est essentiel dans ce genre de défi qui fait appel à l’endurance. En effet, en cas de faiblesse il vaut mieux être soutenu pour ne pas flancher. Des membres de la famille ou des amis peuvent être tentés de s’associer à cette démarche. Et si ce n’est pas le cas, les organisateurs du «Dry January» ont lancé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, autant d’occasions de communiquer, d’échanger et de trouver du soutien.

Faire du sport

Dès la première semaine sans alcool, les bienfaits se font sentir. Le sommeil est de meilleure qualité et l’énergie est au rendez-vous. Pour rester dans cette dynamique, rien de tel que d’aller se dépenser en faisant une activité physique : course à pied, sport collectif, vélo… Les solutions ne manquent pas.

Télécharger l’appli

Une application a spécialement été conçue pour aider les participants. Try dry dispense beaucoup de conseils et permet de constater les progrès réalisés. Elle est disponible en français et peut être d'une grande aide pendant ce «Dry January».