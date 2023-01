8 astuces pour faire sécher son linge en intérieur

En plein hiver, à mesure que les températures se refroidissent et que la pluie ne cesse de tomber, il n’est pas toujours évident de faire sécher son linge au soleil. Voici nos 8 astuces pour bien faire sécher son linge en intérieur.

Un problème récurrent. Alors que 2022 aura été l’année la plus chaude jamais enregistrée en France, le mois de janvier 2023 commence avec de faibles températures, mais surtout beaucoup de pluie. Dans ces conditions, impossible de faire sécher son linge au soleil. Voici donc quelques astuces pour bien faire sécher son linge en intérieur, et éviter les odeurs ou l’humidité.

Adapter le programme de la machine

C’est le premier réflexe indispensable pour un séchage réussi. Au moment de faire sa lessive, il faut impérativement choisir un mode qui comprend une bonne session d’essorage, et donc éviter par exemple le mode «délicat». Par ailleurs, il est aussi possible sur certaines machines d’effectuer un essorage supplémentaire après le lavage.

Dans ce cas, il faut privilégier un mode avec un nombre élevé de tours par minute, afin d’essorer un maximum le linge avant de le sortir de la machine. Attention, plus l’essorage sera fort, plus le linge sera froissé, un bon repassage sera donc indispensable.

Essorer à la main ou avec une serviette

Si toutefois le linge est encore humide, il est recommandé de l’essorer à la main avant de l’étendre. Pour cela, il faut tordre et presser le vêtement afin d’évacuer un maximum d’eau. Pour ce faire, il est également possible d’utiliser une serviette de bain, ce qui est une technique très efficace. Il s’agit d’enrouler le vêtement avec une grande serviette et de presser fermement. L’eau contenue dans le linge sera alors absorbée par la serviette.

Éviter les pièces humides

Une fois l’essorage terminé, il est primordial de bien choisir le lieu pour étendre son linge. Pour ce faire, il faut privilégier la pièce la moins humide du logement. Il est possible de placer l’étendoir proche d’un radiateur, ou bien d’ouvrir en grand les fenêtres de la pièce pour faire en sorte que le linge sèche plus rapidement.

Ne pas plier ses vêtements

Afin de bien faire sécher son linge, les petits gestes sont importants. À ce titre, il faut penser à ne pas plier son linge sur l’étendoir. Même si cela pourrait permettre un gain de place, cela rajouterait du temps de séchage.

Bien espacer son linge

Pour un séchage optimal, il faut également prendre des pinces à linge ou des cintres et bien espacer les vêtements. D’où l’importance de ne pas trop remplir sa machine pour ne pas manquer de place sur l’étendoir.

Retirer les vêtements secs au fur et à mesure

Une fois le linge étendu, le travail n’est pas terminé. Il faut bien surveiller le processus de séchage. En effet, il est important d’enlever chaque vêtement sec au fur et à mesure pour gagner de l’espace et permettre à l’air de mieux pénétrer dans le linge, et ainsi accélérer le séchage.

Ne pas cuisiner pendant le séchage

Attention, il est très important de ne pas cuisiner pendant le séchage, et ce même dans une autre pièce. Les odeurs sont parfois capricieuses et s’infiltrent partout. Il est donc vivement recommandé de ne pas prendre le risque de devoir tout laver une nouvelle fois en raison de mauvaises odeurs.

Utiliser un sèche-cheveux

Certes, ce n’est pas très écolo et cela risque d’induire une petite consommation d’électricité supplémentaire, mais si le séchage est véritablement une priorité, ou bien en cas de manque de temps, il est possible de se servir d’un sèche-cheveux, de préférence réglé au maximum de sa chaleur, et de le diriger vers le linge, qui sèchera plus rapidement. Une astuce pas très économique mais redoutablement efficace.