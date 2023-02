MSCHF : cette paire de bottes inspirée d'Astro Boy cartonne sur les réseaux sociaux

Une nouvelle paire de bottes inspirée par le super-héros Astro Boy cartonne sur les réseaux sociaux. Designées par le label new-yorkais MSCHF, ces bottes rouges et oversize ont été repartagées à de nombreuses reprises, créant le buzz sur Instagram.

Une nouvelle tendance. Ces bottes rouges, montantes, et oversize, qui pourraient paraître ridicules, sont actuellement très tendance. Il s’agit de la dernière création du label MSCHF, spécialiste des créations originales autour de la pop-culture. Depuis le premier leak sur les réseaux, la paire cartonne et les photos inondent la toile.

MSCHF, prononcez «Mischief», que l’on peut traduire par «bêtises», est un collectif d’artistes internationaux, basé à Brooklyn, au cœur de New-York. Régulièrement, le collectif réalise des objets très divers et surprenants, comme un collier pour chien qui «traduit» les aboiements en insultes, des imitations de Birkenstock, ou encore un parfum mélangeant du déodorant Axe avec du Chanel N°5.

Et c’est devenu une habitude, les créations de MSCHF ne passent jamais inaperçues. Sa nouvelle création surprenante est directement inspirée par le super-héros Astro Boy, œuvre la plus connue d’Osamu Tezuka créée au début des années 1950.

Oh i’m surprised that i don’t want this but i need this!! MSCHF balloon boots inspired by Astroboy pic.twitter.com/l6j2yEQK5b

— garçon (@boymolish) February 4, 2023