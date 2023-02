Voici les 10 langues les plus parlées dans le monde

Le site de statistiques Statista vient de publier un classement des 10 langues les plus parlées dans le monde en 2022 parmi les plus de 7.000 que compte la planète. L’anglais arrive sans surprise en tête. Le français se classe cinquième.

La langue de Shakespeare et le mandarin largement devant. S’appuyant sur les estimations du site spécialisé Ethnologue, Statista a dressé le lundi 20 février, le classement des langues les plus parlées sur la planète. Sans suprise, l’anglais et le chinois mandarin se hissent respectivement sur la première et deuxième marche du podium. Ce sont celles qui totalisent le plus de locuteurs, c’est-à-dire de personnes dont c’est la langue maternelle ou la langue seconde, autrement dit l’idiome appris juste après la langue maternelle.

Ainsi, l’anglais se taille la part du lion avec 1,452 milliard de locuteurs, suivi par le mandarin parlé par 1,12 milliard de personnes. De son côté, pratiqué par 602 millions de locuteurs, l’hindi, langue officielle de l’Inde avec l’anglais, arrive en troisième position.

Le français en cinquième position

L’espagnol et ses 548 millions de pratiquants se classe à la quatrième place des langues les plus répandues sur la planète, loin devant le français. Avec 274 millions de locuteurs, la langue de Molière vient pourtant clore le top 5, ex-aequo avec l’arabe standard moderne.

Elles sont toutes deux talonnées par le bengali. La langue officielle du Bangladesh, également langue maternelle d’une partie de la population en Inde, est ainsi pratiquée par 272 millions de locuteurs. Le russe (258 millions), le portugais (258 millions) et l’ourdou (231 millions), langue officielle du Pakistan également pratiquée dans le nord de l’Inde, viennent enfin clore ce classement. Pour mémoire, l'Inde compte 22 langues officielles.

© Statista

Outre ces dix langues majoritairement utilisées, plus de 7.100 dialectes sont actuellement parlés sur la planète. Et pourtant, seulement 23 d'entre eux sont pratiqués par plus de la moitié de la population mondiale. Près de 3.000 sont d'ailleurs considérées comme étant en voie de disparition, selon le site Ethnologue.