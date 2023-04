Grèce : voici le top des îles préférées des Français selon ce classement   

En 2022, la Grèce a retrouvé un niveau record de fréquentation. Alors que la destination séduit notamment par ses nombreuses îles, la Crète arrive en tête des îles les plus populaires auprès des voyageurs français selon un classement.

La Crète a les faveurs des Français. C'est ce que révèle le moteur de recherche de locations de vacances Holidu, qui s'est appuyé sur les recherches Google effectuées par les Français au cours des 12 derniers mois pour dresser le palmarès des destinations insulaires grecques les plus plébiscitées dont voici le top 5.

Mykonos

Bien connue pour son ambiance festive, Mykonos se hisse à la cinquième place des îles grecques les plus populaires. Une position qu'elle doit, outre sa vie nocturne, à ses emblématiques maisons blanchies à la chaux, ses célèbres moulins surplombant la ville, son joli quartier de la Petite Venise, ainsi qu'à ses nombreuses plages.

Rhodes

Quatrième de ce classement avec plus de 60.000 recherches mensuelles, Rhodes, plus grande île du Dodécanèse, attire à plus d'un titre. Entre activités nautiques, plages et farniente, elle réserve également un riche patrimoine, à l'instar de sa ville médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Corfou

Plus célèbre des îles Ioniennes, Corfou arrive à la troisième place de ce palmarès. Elle a ainsi fait l'objet de 74.000 recherches par mois. Ses plages et criques aux eaux cristallines à l'instar de sa sublime baie de Paleokastritsa, sa nature sauvage, sa vieille ville classée à l'UNESCO et marquée par de nombreuses influences - byzantine, vénitienne, française, britannique - ou encore la presqu'île de Kanoni et son monastère ont largement participé à faire la réputation de celle qui est surnommée l'île émeraude.

Santorin

Incontournable île des Cyclades, Santorin enregistre le deuxième plus grand nombre de recherches mensuelles (90.500). Rien d'étonnant à cela. Ses maisons blanches aux toits bleus à flanc de montagne, ses plages au sable noir ou rouge réservent des paysages époustouflants. Sans oublier ses falaises offrant un dégradé de couleurs incroyables, vestige de la violente éruption volcanique qui a secoué l'île il y a plus de 3.000 ans.

La Crète

Avec 110.000 recherches mensuelles, la Crète se hisse tout en haut du podium. La plus grande des îles grecques multiplie en effet les atouts charme entre nature sauvage, plages paradisiaques, sites patrimoniaux et villes où il fait bon vivre. Ainsi la commune de La Canée, le Palais de Knossos, la plage de sable rose d'Elafonisi ou encore les gorges de Samaria figurent parmi les sites incontournables.