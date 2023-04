Sang, vin... Voici comment enlever une tache sur un vêtement déjà lavé

Certaines taches sur les vêtements peuvent être particulièrement coriaces. Et même si les machines à laver sont de plus en plus performantes, il se peut que des souillures et autres impuretés persistent. Voici trois astuces qui permettent d'éliminer trois taches courantes sur un vêtement déjà lavé.

C'est un problème auquel tout un chacun a déjà été confronté. Celui où des taches sur des vêtements, même après un lavage en machine rigoureux, refusent de s'en aller.

Un problème courant que l'on rencontre notamment avec les taches de gras, de vin ou encore de sang.

Tache de gras

Si cette tache refuse de s'en aller après un passage en machine, une solution simple et efficace consiste à se munir d'un savon de Marseille et frotter la zone où le gras se trouve doucement. Il faut ensuite laisser agir pendant quinze minutes, puis ajouter un peu d'eau avant de procéder au complet rinçage.

Si le linge concerné est blanc, après l'étape du savon, on peut verser en sus une cuillère à soupe de cristaux de soude dans l'équivalent d'une tasse à café d'eau chaude avant de rincer.

Tache de sang

La tache de sang est la plus difficile à faire partir. Le lavage en machine se révèle souvent peu efficace ici. Dans ce cas, on peut humidifier la zone concernée puis ajouter une pincée de cristaux de soude. Ensuite, il convient de frotter énergiquement et de laisser agir cinq minutes. La tache devrait avoir disparu.

Attention néanmoins, si le tissu est imprimé ou fragile, il faut alors tamponner la tache avec un autre tissu propre imprégné d'un peu d'essence de térébenthine ou d'ammoniaque en testant préalablement l'effet du produit sur une zone non visible.

Tache de vin

La tache de vin peut se révéler aussi être très tenace. Pour s'en débarrasser, il est conseillé de la frotter avec du vinaigre et un chiffon.

Si la tache est toujours présente, l'alcool ménager sera un très bon allié car un peu plus puissant. La solution ultime pourra enfin être l'ammoniaque. Dans tous les cas, il vaut mieux faire un test sur une zone non visible au préalable, puis aérer la pièce.