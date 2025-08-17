TGV Max : cette astuce pour trouver facilement les billets à 0 euro

Un ingénieur a créé un site imparable pour dénicher tous les trains à 0 € proposés par la SNCF dans l’ensemble de la métropole pour les abonnés bénéficiant de TGV Max.

Fini le casse-tête. Le site trainquille.fr simplifie la vie des usagers de la SNCF détenteurs de l’abonnement TGV Max. Cet abonnement, proposé à 79 € par mois, permet aux jeunes (16-27 ans) et aux seniors de voyager gratuitement sur certains TGV Inoui, Ouigo et Intercités. Problème : trouver ces fameux billets gratuits relève souvent du parcours du combattant sur la plateforme officielle, où il faut tester chaque gare une par une.

C’est là qu’intervient Grégoire Linée, ingénieur diplômé de Centrale Lille. Grâce à son outil, l’expérience devient fluide et intuitive. Trainquille.fr recense en temps réel tous les trajets accessibles avec l’abonnement sur l’ensemble du territoire.

Un projet intelligent

Il y a quelques jours, Grégoire Linée a partagé son projet sur LinkedIn en ces termes : «Hello LinkedIn, j’ai bricolé un petit outil pour les galériens du TGV Max (dont je fais partie). Ça permet de voir rapidement quels trains sont réservables avec l’abonnement Max en temps réel, sans avoir à tester toutes les gares une à une».

Le fonctionnement est d’une simplicité redoutable : il suffit de renseigner une ville de départ et une date. Une carte interactive s’affiche alors, présentant l’ensemble des destinations disponibles avec les horaires correspondants. Une fois le trajet repéré, il ne reste plus qu’à finaliser la réservation via les canaux officiels de la SNCF.

Au-delà du côté pratique, trainquille.fr répond à une véritable frustration partagée par de nombreux abonnés : celle de payer un service sans toujours pouvoir en profiter pleinement. En centralisant toutes les options en un clic, le site pourrait bien devenir l’allié indispensable des voyageurs réguliers.