Voici le signe astrologique qui serait le plus affectueux

Certaines personnes ne peuvent pas se passer de câlins. Pour elles, c’est même un besoin vital. Et la palme du signe le plus affectueux revient à un signe d'Eau.

Tendre et affectueux, le Cancer est le signe le plus câlin du Zodiaque. Ce signe d'Eau «aime la douceur et le romantisme», explique l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Dirigé par la Lune, qui symbolise «la femme et le côté maternel», cet animal à pinces «aime plus que tout les gestes attentionnés et a besoin d’être cocooné».

le capricorne aussi

Même si en apparence ce n’est pas flagrant, le Capricorne, réservé et pudique, apprécie également qu'on le serre dans ses bras. «A l’intérieur, c’est un cœur tendre», ajoute la spécialiste.

Dans l’intimité, à l’abri des regards, ces natifs «ont besoin de beaucoup d’affection, de douceur, et souvent, ils adorent les peluches», poursuit l’astrocoach.

Pourtant, le Cancer et le Capricorne sont des signes opposés. Mais parfois, ils partagent certains traits communs. Le Cancer a par exemple tendance à se fabriquer une carapace comme le Capricorne, note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.