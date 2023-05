Fête des mères : cinq tendances mode à offrir

La fête des mères se tiendra le dimanche 4 juin. L'occasion de piocher parmi les tendances mode de l'été 2023, entre sacs aux multiples textures, couleurs flashy, tops en broderie ou en crochet. A moins de jeter son dévolu sur l'incontournable pièce à message.

Les sacs texturés

Sacs filet, cabas en osier, modèles en raphia, en corde ou en cuir matelassé, la tendance est aux sacs texturés cette saison. Pour que les mamans soient à la pointe de la mode, on opte pour l'un de ces nombreux modèles que l'on adapte à son style.

Broderie anglaise ou crochet

Tops et robes en broderie anglaise ou en crochet seront partout cet été. Selon son style, on craque pour une pièce crochetée, à l'esprit bohème seventies, ou plus chic, un haut paré de détails brodés.

Des couleurs vives

Vert, orange, bleu, rose, jaune... Les couleurs flashy sont les stars de l'été. Une tendance à adopter pour célébrer les mamans, d'autant plus facile à offrir que le choix ne manque pas et qu'il ne reste plus qu'à opter pour son coloris favori.

Bagues XXL et pièces colorées à accumuler

Côté bijoux, la tendance est aux pièces XXL. Autre incontournable, les bracelets et bagues colorés s'accumulent aux poignets et aux doigts. Sans oublier les boucles d'oreilles pendantes, qui figurent parmi les pièces à plébisciter cette saison.

Bijoux et T-shirts à message

Saison après saison, les sweats et t-shirts à message ont toujours la cote, encore plus pour la fête des mères. Des petits mots doux ou des jeux de mots dont les marques raffolent à cette période, sans compter qu'il est aussi possible de les personnaliser soi-même sur des vêtements mais aussi sur de jolis bijoux.