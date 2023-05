Voici les villes où vous devriez vivre en fonction de votre signe astrologique

Certains sont faits pour vivre dans une grande ville, alors que d’autres se sentent mieux à la campagne ou à la montagne, loin de l’agitation. Voici où vous devriez vivre en fonction de votre signe astrologique, selon l’astrocoach Nathalie Marcot.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

Ambitieux et énergique, le Bélier aime les défis et ne sait pas rester en place, affirme l'astrocoach Nathalie Marcot. Avec lui, il faut que ça bouge tout le temps. C’est pourquoi il s’épanouira tout particulièrement à New York (Etats-Unis). Comme lui, cette ville ne dort jamais.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Attaché à ses racines, le Taureau est un épicurien. Ce qui le rend heureux ? Le terroir, le bon vin, le foie gras, une grande salade landaise, ou encore un cassoulet fait dans les règles de l'art. Ce signe se plaira dans le sud-ouest de la France.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Avec les Gémeaux, direction l’Espagne. Ce signe d’Air est un fêtard né. Il aime s’amuser, rigoler, rencontrer du monde, passer du temps avec ses amis et enchaîner les soirées. Pour être épanoui, il a tout intérêt à s’installer à Barcelone ou à Ibiza.

CANCER (22 JUIN - 22 JUILLET)

Le Cancer, quant à lui, préfère la tranquillité, et moins il y a de monde, mieux il se porte. Il apprécie également la mer, mais pas question d’aller sur la Côte d’Azur. Ce signe se sentira bien mieux au quotidien sur les bords de mer de la Bretagne.

LION (23 JUILLET - 22 AOÛT)

Avec le Lion, il faut que ça brille. Dirigé par le Soleil, ce signe de Feu aime le luxe et les villes bling bling, où tout est démesuré. Il sera donc dans son élément à Las Vegas (Etats-Unis), ou encore à Dubaï (Émirats arabes unis).

VIERGE (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)

Méthodique, maniaque et perfectionniste, la Vierge est faite pour vivre à Berlin, en Allemagne, affirme Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

BALANCE (23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE)

La Balance est romantique et a un faible pour les œuvres d’art et l’architecture italienne. Dirigé par Vénus, la planète de l’amour, ce signe d’Air adoptera rapidement Venise (Italie) comme lieu de résidence.

SCORPION (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Washington (Etats-Unis) correspond au Scorpion car ce signe déterminé aime le pouvoir. Ces natifs sont également sensibles à la culture américaine, à travers laquelle ils se retrouvent beaucoup.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

L’Australie convient aux personnes nées sous le signe du Sagittaire car ces dernières aiment les grands espaces et la nature sauvage. Entre faune sauvage et paysages grandiose, la Tasmanie a tout pour plaire à ses natifs.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Épris de nature, le Capricorne peut de son côté poser définitivement ses valises au Canada, mais en dehors des grandes villes. Il adore admirer les montagnes et ne craint pas le froid, souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

VERSEAU (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Signe de la modernité, de l’innovation, et des nouvelles technologies, le Verseau est associé à Tokyo (Japon), une ville constamment tournée vers l'avenir dans laquelle il pourrait habiter à l’année sans hésiter.

POISSONS (20 FÉVRIER - 20 MARS)

Enfin, Bali conviendra tout à fait aux Poissons, un signe zen, calme, et spirituel. Ces natifs se sentiront comme un poisson dans l’eau sur cette île indonésienne pleine de ressources, et aux paysages à couper le souffle.