Ces 10 conseils efficaces pour éloigner les moustiques la nuit

Les moustiques sont présents partout sur le territoire français, y compris dans les départements d'outre-mer. Ils sont la cause de démangeaisons et de transmission de maladies.

Pendant la saison estivale, les moustiques viennent perturber notre sommeil ou nos soirées autour d'un barbecue, mais il est possible de les éloigner de nous afin de profiter tranquillement d'une soirée. Voici quelques astuces pour éviter d'être embêté par les moustiques.

INSTALLER DES PLANTES

Certaines plantes comme la lavande, le romarin, la menthe et le basilic ont des propriétés répulsives contre les moustiques. Pour cela, il faut les placer dans un pot sur le rebord d'une fenêtre ou dans un vase sur une table de nuit pour profiter de leur effet répulsif.

UTILISER DE LA CITRONNELLE

La citronnelle est un puissant antimoustique naturel. Il est possible de l'utiliser comme huile essentielle de citronnelle dans un diffuseur électrique et d'en appliquer quelques gouttes sur ses draps, ou bien de fabriquer une brume d'oreiller à base de citronnelle. Si l'odeur de la citronnelle ne convient pas, il existe également l'huile essentielle d'eucalyptus citronné.

UTILISER DU MARC DE CAFÉ

Le marc de café peut être utilisé pour éloigner les moustiques. Il faut le placer dans une petite coupelle dans la chambre à coucher. Cette technique est également efficace contre les punaises de lit.

UTILISER DU CITRON

En coupant un citron en deux et en y ajoutant quelques clous de girofle sur chaque moitié, on peut les éloigner. Il faut mettre les moitiés de citron dans une coupelle sur la table de chevet. L'odeur du citron repoussera les moustiques.

UTILISER DE L'EAU SAVONNEUSE POUR CONSTRUIRE UN PIÈGE

Les moustiques sont attirés par l'eau stagnante et les odeurs sucrées. En plaçant un petit bol d'eau savonneuse près de sa fenêtre, les insectes seront attirés par l'eau savonneuse et se noieront dans les bulles de savon.

ÉVITER LES ODEURS PARFUMÉES OU SUCRÉES

Il faut éviter d'utiliser des produits parfumés ou sucrés dans la chambre à coucher, car cela attire les moustiques. Évitez également les soins corporels aux parfums forts et les gels douche aux agrumes. Les moustiques n'apprécient pas non plus les courants d'air, donc utiliser un ventilateur pour les éloigner est très efficace.

UTILISER UNE MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire est un moyen sûr de se protéger des moustiques. Le mieux est de l'installer au-dessus du lit ou au niveau des fenêtres pour être protégé. Une petite astuce supplémentaire consiste à les imprégner d'insecticide, ainsi on est sûr qu'ils ne passeront pas au travers.

PLANTER DES GÉRANIUMS

Si la chambre donne sur une terrasse ou un balcon, il faut planter des géraniums, car le géranium rosat ou le pelargonium graveolens sont particulièrement efficaces pour éloigner les moustiques grâce à leur odeur.

UTILISER DU THYM DE CITRON

Il faut disposer du thym de citron près des fenêtres et dans les pièces pour éloigner les moustiques et empêcher leur entrée.

UTILISER DES LAMPES LED À LUMIÈRE JAUNE

Les moustiques sont attirés par la lumière, mais ils n'apprécient pas la lumière jaune. En utilisant des lampes LED à lumière jaune, on parvient à éloigner les moustiques et à éviter les démangeaisons.