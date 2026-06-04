Voici le geste recommandé par les fabricants pour éviter la surchauffe de votre frigo en début d’été

Alors que l’été approche, amenant avec lui une hausse des températures, voici quelques astuces imparables pour éviter la surchauffe de votre réfrigérateur.

C’est un véritable indispensable de l’été : un réfrigérateur frais, efficace, et surtout qui fonctionne parfaitement. Face à la hausse des températures extérieures, votre frigo doit redoubler d'efforts pour maintenir vos aliments et boissons bien au frais. Résultat : une facture d'électricité qui grimpe et un risque de surchauffe élevé.

Pour remédier à cela, le fabricant spécialiste des réfrigérateurs, Liebherr, donne quelques conseils à suivre. Tout d’abord éloigner l’appareil des sources de chaleur, dépoussiérer la grille arrière ou vérifier l'étanchéité des joints. Des astuces plutôt connues, qui ne seront toutefois que peu efficaces si vous ne respectez pas la suivante.

Jeter les emballages

En effet, selon Liebherr, l’astuce la plus importante pour éviter la surchauffe d’un frigo est plutôt une mauvaise habitude à ne plus prendre. Le fabricant de réfrigérateurs recommande de ne conserver aucun emballage dans votre frigo, ni ceux en plastiques, ni ceux cartonnés, comme sur les packs de yaourts.

Et pour cause : une fois empilés, ces derniers, dans un frigo surchargé, bloquent la libre circulation de l'air froid, forçant le moteur à tourner à plein régime pour compenser. À la longue, cela fatigue l’appareil de l'intérieur, et il refroidit moins bien. Par ailleurs, ces emballages sont souvent source d’humidité et de bactéries.

En libérant vos produits de leur emballage, vous faites donc d'une pierre trois coups. Vous offrez un second souffle au compresseur de votre frigo, vous gagnez de la visibilité sur vos aliments et vous éliminez les nids à microbes invisibles. Alors, dès votre prochain retour du supermarché, déballez tout avant de ranger vos produits !