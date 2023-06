Vacances d'été 2023 : Où et quand partir pour faire des économies ?

Avec l’inflation, le budget vacances a été revu à la baisse. Pour permettre aux Français de faire des économies cet été, le comparateur européen de locations, Location-Vacances-Express.com, a dévoilé ce lundi 26 juin son baromètre annuel. Il révèle son palmarès des destinations les moins chères mais aussi la meilleure période pour partir à petit prix.

Les vacances approchent à grand pas. Cette année, le contexte d'inflation aura poussé les Français à faire des économies. D'après le comparateur Location-Vacances-Express.com, ils sont un sur trois a avoir renoncé à partir cet été.

Le site conseille donc aux petits budgets de s'évader fin août pour ne pas payer le prix fort. La dernière semaine des grandes vacances, du 26 août au 1er septembre, est selon leur étude la moins chères, puisqu’il faudra compter 789 euros la semaine pour la location d'un logement de six personnes, contre plus de 1.250 euros en moyenne la première semaine d’août.

De son côté, la première semaine de juillet (du 1er au 8) sera également l’occasion de bénéficier d’un prix moyen très compétitif – 700 euros la semaine – mais elle ne concerne que les Français sans enfant, les vacances scolaires commencent cette année le samedi 9 juillet.

La valeur refuge de la montagne

Pour réaliser des économies, certaines destinations sont également à privilégier. Les montagnes françaises, qui ne cessent d’ailleurs depuis plusieurs années de développer leurs activités estivales et un tourisme sur les quatre saisons, apparaissent comme un bon plan pour réduire la facture.

En tête, les Alpes du Sud, qui pour une semaine de location pour six entre le 8 juillet et le 26 août, proposent un prix moyen de 621 euros, suivies par les Pyrénées (679 euros). Le Centre Auvergne figure lui aussi comme une excellente alternative aux vacances onéreuses, avec un prix moyen estimé à 760 euros la location d’une semaine. Les Alpes du Nord (770 euros) et les Vosges et le Jura (812 euros la semaine pour six) viennent clore le palmarès des destinations les plus abordables. Le Sud-Ouest tire également son épingle du jeu avec un prix moyen pour une semaine de location évalué à 856 euros.

En revanche, comme tous les ans, la Côte-d’Azur et la Corse arrivent en tête des régions les plus chères, avec respectivement un prix moyen pour une semaine de location estimé à 1454 et 1426 euros.