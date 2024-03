Trains SNCF pour les vacances d'été : tout savoir sur la mise en vente des billets qui démarre ce mercredi

A compter de ce mercredi 13 mars, la SNCF ouvre la vente des billets pour certaines destinations en Europe, en vue des vacances estivales.

Comme chaque été, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) lance son offensive. Mercredi 13 mars, l'entreprise ferroviaire publique française ouvre la vente des billets afin de réserver les trajets pour l'été et préparer les futures escapades en train en France et en Europe.

Les plus prévoyants pourront bénéficier d'un large choix de places «avec plus de chance d'être assis ensemble, en groupe», rappelle le site de réservation de la SNCF.

Ainsi, sont concernées un certain nombre de destinations européennes et dans l'Hexagone. Chaque usager pourra réserver ses billets au sein du service TGV InOui - marque s'appliquant à tous les TGV classiques de la SNCF depuis 2020 - jusqu'au 11 septembre 2024. En ce qui concerne la desserte de Bruxelles (Belgique), Luxembourg et Fribourg (Allemagne), les quatre prochains mois ouvrent leurs créneaux.

Afin de prévenir d'une forte affluence, pour l'Espagne et l'Italie notamment, les six prochains mois seront d'ores et déjà disponibles sur le site SNCF-Connect. En vue des Jeux olympiques d'été qui seront disputés à Paris, les trains intercités désignés par le sigle TER (Transport express régional) pourront être réservés dans les trois, quatre ou cinq prochains mois, selon la région.

Pour Ouigo, nom du service commercial ferroviaire à bas coûts lancé par la SNCF en 2013, les billets sont disponibles jusqu'au 14 décembre 2024. Les lignes Eurostar, entreprise ferroviaire franco-britannique qui exploite depuis 1994 les trains à grande vitesse, vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne «peuvent être réservées pour les quatre prochains mois» et «les onze prochains mois pour l'Angleterre».