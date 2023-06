Comment plaire à un Scorpion, à un Taureau, ou encore à une personne née sous le signe du Sagittaire ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici comment séduire chaque signe du zodiaque, selon l’astrocoach Nathalie Marcot.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

Pour conquérir un Bélier, il faut le mettre au défi et faire preuve d’audace. Dirigé par Mars, la planète de l’action et de l’impulsion, ce signe de Feu a besoin d’être stimulé. Évitez de lui dire que vous avez «besoin de temps», car sinon, il risque de prendre la fuite. Le Bélier aime l’immédiateté.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Le Taureau a besoin de savoir qu’avec son partenaire, il peut construire quelque chose de sérieux et de stable. Il lui faut du concret et il a besoin d’être rassuré. Ce qu’il ne faut surtout pas faire pour séduire un Taureau : improviser une sortie. Avec lui, tout doit être planifié à l’avance.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Pour attirer l’attention d’un Gémeau, il faut stimuler sa curiosité, et beaucoup plaisanter avec lui. Lâchez-vous, faîtes preuve de légèreté, d’humour, surprenez-le. Contrairement au Taureau, il adore les choses improvisées. Et surtout, ne lui imposez pas de contraintes. Ce signe déteste les horaires prédéfinis.

CANCER (22 JUIN - 22 JUILLET)

Si vous avez un date avec un Cancer, parlez-lui de sa famille, de son passé, de ses souvenirs d’enfance… Si vous abordez ces sujets, il sera touché en plein cœur. Cet animal à pinces aime la douceur et le romantisme. En revanche, il est très susceptible, et la moindre petite remarque risque de le froisser, rappelle Nathalie Marcot.

LION (23 JUILLET - 22 AOÛT)

Pour charmer un Lion, aidez-le à rayonner. Il faut le flatter, le mettre en valeur, et lui montrer qu’à vos côtés, il va briller d’autant plus. Ce qu’il ne faut surtout pas faire : scruter l’addition pour savoir qui doit payer quoi. Le Lion déteste les personnes trop près de leurs sous.

VIERGE (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)

La Vierge aime quand tout est carré. Pour la séduire, montrez-lui que vous avez la situation en main et que tout est déjà planifié : vacances, hôtels, restaurant. Il faut la rassurer. Et ne tentez pas de l’impressionner en arrivant avec une tenue tape à l’œil. La Vierge préfère la discrétion.

BALANCE (23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE)

Avec la Balance, soyez calme, communicatif, et doux. Dirigée par Vénus, la planète de l’amour, la Balance a un besoin viscéral d’être aimé et de vivre à deux. Mais ne lui demandez pas de choisir. On dîne dans un restaurant japonais ou italien ? Elle ne sait pas répondre. Prenez les devants et flattez-la.

SCORPION (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Si vous souhaitez séduire un Scorpion, montrez-lui qu’en étant avec vous il prend des risques et rendez la relation un peu mystérieuse. Il aime les idylles qui lui donnent du fil à retordre. Plus c’est complexe, plus ça lui plait. Toutefois, sachez qu’en amour il n’aime pas faire des compromis, ni les concessions.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Le Sagittaire peut rapidement être conquis si vous lui faites comprendre qu’avec vous, il va vivre une folle aventure et que vous allez profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Soyez ouvert d’esprit et ne lui imposez pas de règles. Aventurier et indépendant, ce signe n’est pas du genre à respecter les normes et les règles.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Avec le Capricorne, ne vous empêchez pas de parler boulot, même dès le premier rendez-vous, il adore ça. En revanche, il n’aime pas l’improvisation, ni la précipitation. Montrez-lui que vous êtes passionné par ce que vous faîtes, qu’ensemble vous allez former une belle équipe et construire des projets. Il ne faut pas le faire douter. Soyez sûr de vous.

VERSEAU (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Pour faire chavirer le cœur d’un Verseau, il faut absolument respecter son besoin d’indépendance. Être en couple oui, mais à condition que chacun garde son espace vital. Le Verseau aime les personnes créatives et libres comme lui. S’il y a bien une phrase à ne jamais dire à un Verseau c’est : «Tu rentres avant minuit ce soir !».

POISSONS (20 FÉVRIER - 20 MARS)

Si vous souhaitez attraper dans vos filets un Poisson, faites le rêver. Grand romantique, le Poisson aime imaginer son avenir, penser qu’il aura une grande maison, un chien, une belle voiture… En couple, il a besoin de se projeter. Avec lui, la relation doit être fusionnelle. Parlez-lui d’amour et restez naturel. Mais évitez de le bousculer dans son organisation et de le presser pour faire telle ou telle chose.

L'astrocoach Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.