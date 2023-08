Sommeil : voici les 5 raisons pour lesquelles vous pouvez dormir la bouche ouverte

Dormir la bouche ouverte n’est pas sans conséquences. Cela peut entraîner une sécheresse de la bouche et de la gorge, mais aussi favoriser l’apparition des caries. Mais pourquoi certaines personnes dorment-elles la bouche ouverte ? Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène.

L'obstruction nasale

La respiration par la bouche est souvent liée à une infection respiratoire ou à une maladie inflammatoire, comme l'asthme, la sinusite, les allergies, ou encore le rhume. Les voies nasales étant obstruées, le dormeur va compenser le manque d’oxygène en inspirant et en expirant naturellement par la bouche pendant son sommeil.

La prise de certains médicaments

Certains traitements peuvent également engendrer une congestion nasale, comme par exemple les antidépresseurs, les anti-inflammatoires, et les médicaments pour la tension artérielle, a expliqué auprès du HuffPost le Dr Charles Ebert, directeur médical des services d'allergie oto-rhino-laryngologique à la faculté de médecine de l'UNC (Etats-Unis).

La consommation de tabac

Ce phénomène peut d’autre part être associé au tabagisme. En effet, la fumée de cigarette peut provoquer une inflammation et une irritation des muqueuses nasales, entraînant une réduction de la circulation de l'air par le nez.

L’apnée du sommeil

Cela peut aussi être dû à l’apnée du sommeil, qui touche en France près de 4% de la population. Les personnes qui souffrent de ce trouble, qui se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant la nuit, ont en effet tendance à respirer la bouche ouverte.

dormir sur le dos

La position sur le dos est souvent considérée comme la plus optimale. Elle permet de soulager la colonne vertébrale, la nuque, et donne un effet bonne mine au réveil car le visage n'est pas compressé contre l'oreiller. Toutefois, cette position favorise le ronflement et la respiration par la bouche.