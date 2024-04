«Ma dernière gueule de bois a duré cinq jours» : Anne Hathaway célèbre ses cinq années de sobriété

Anne Hathaway se félicite d'avoir pu stopper l'alcool il y a maintenant cinq ans. Une décision qu'elle avait prise au lendemain d'une gueule de bois de cinq jours.

Anne Hathaway révèle que cela fait cinq ans qu’elle ne consomme plus d’alcool. «Il y a tellement d’autres choses que j’identifie comme des jalons. Normalement, je n'en parle pas, mais je suis sobre depuis plus de cinq ans», a-t-elle déclaré au New York Times dans une récente interview.

Anne Hathaway avait partagé pour la première fois sa décision de ne plus boire d'alcool lors d'une apparition au «Ellen DeGeneres Show», en 2019. Elle avait à l'époque expliqué qu'elle souhaitait être entièrement disponible et présente pour son jeune fils, en bref que ses lendemains de fête empiétaient trop sur son rôle de mère.

Une limite à ne pas franchir

«Je vais arrêter de boire tant que mon fils vit chez moi», avait-elle déclaré. «Je n'aime pas vraiment la façon dont je bois et il arrive à un âge où il a vraiment besoin de moi tout le temps, le matin... Un jour j’avais la gueule de bois quand je l'ai déposé à l'école. Je n’ai pas aimé cela».

Elle avait aussi confié au Modern Luxury : «Je n'ai pas bu [un verre] parce que ma consommation d'alcool était un problème ; je l'ai arrêté parce que la façon dont je bois m'amène à avoir la gueule de bois et c'était le problème, ma dernière gueule de bois a duré cinq jours.»

Anne Hathaway avait poursuivi : «Quand je serai à un stade de ma vie où il y aura suffisamment d'espace pour avoir une gueule de bois, je recommencerai à boire, mais ce ne sera pas avant que mon enfant ne soit parti de la maison.» À l’époque, l’ancienne star de Disney était la mère d’un petit Jonathan, qu’elle a eu avec son mari Adam Shulman. Le couple a ensuite accueilli leur deuxième fils, Jack, fin 2019.

Le divorce d’Anne Hathaway avec l’alcool n’a pas vraiment été douloureux, a fait savoir l’actrice, désormais âgée de 41 ans. «J'ai toujours su, au fond de moi, que ce n'était pas pour moi.»

Au début, l’arrêt complet semblait illusoire, mais l’effort consenti n’a pas été violent, au contraire. «Ça me semblait très extrême de me dire : ‘Mais vraiment rien ?’ Non, rien du tout», se souvient-elle. «Personnellement, je me sens bien mieux sans. Pour moi, c'était comme avaler de l'huile de vidange. Ce n'est pas mon truc, quoi.»