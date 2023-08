Déco : voici les 5 tendances de la rentrée 2023 repérées sur TikTok

Une étude britannique a dévoilé les grandes tendances déco qui vont faire la rentrée d’après les hashtags les plus plébiscités sur TikTok.

La rentrée est souvent l'occasion de repenser la déco de son appartement. Pour aller à la pêche aux idées, les réseaux sociaux sont une veritable mine. L'entreprise britannique Prompt Cleaners a relevé les principales tendances de l'été à partir du nombre de vues par hashtag. Voici les 5 tendances qui les plus populaires.

Le cottagecore

Très en vogue depuis des années, le cottagecore fait toujours partie des trends déco du moment. C’est un peu l’art de vivre à la campagne. Cette tendance prône la simplicité et un juste équilibre entre style et fonctionnalité. Panier en osier, motifs floraux et couleurs vives. Le hashtag #cottagecore totalise tout de même 14,9 milliards de vues sur TikTok d’après Prompt Cleaners.

le Minimalisme

Là encore, il est question de simplicité avec le minimalisme. Cette tendance déco s’est imposée dans les intérieurs depuis le début des années 2000. La règle ? On évite l’accumulation d’objets qui traînent partout. Les teintes sont claires mais pas blanches. Enfin, les meubles doivent être pratiques et résister au temps.

Les étagères

Monter, ranger ou décorer une étagère est une activité qui passionne énormément si bien que le hashtag #bookshelf est devenu une tendance déco à part entière (3 milliards de vues sur TikTok). Dernièrement, le rangement de livres par couleurs afin de créer un arc-en-ciel était très en vue.

Le woodart

Avec son côté naturel, le bois apporte beaucoup de chaleur à une pièce. Sans surprise la tendance woodart cartonne sur les réseaux sociaux. Le hashtag a totalisé 1,7 milliard de vues cet été d’après Prompt Cleaners. Sculpture, meuble, objet… les supports ne manquent pas.

Le maximalisme

A l’inverse du minimalisme, le maximalisme assume l’excès. Il faut mélanger les styles, les formes et les couleurs afin de créer une ambiance. Les lampes imposantes y trouvent toute leur place de même que les papiers peints où foisonnent les détails. Cette tendance représente 1,5 milliard de vues sur TikTok cet été.