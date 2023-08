«Barbie Botox» : quelle est cette intervention chirurgicale en vogue depuis la sortie du film ?

Depuis la sortie du film «Barbie», de plus en plus de jeunes s'intéressent au «Barbie Botox», cette chirurgie esthétique vise à faire des injections dans le but d’avoir un cou et des épaules bien alignés. Mais cette intervention n’est pas sans risques.

Corps fin, visage symétrique et cou et épaules bien alignés… La poupée Barbie est connue pour avoir des mensurations parfaites. Bien que celles-ci soit inhumaines, le mannequin commercialisé par Mattel depuis 1959 continue de perpétuer le mythe.

Et après la sortie du film «Barbie», de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling, une nouvelle tendance a émergé sur le réseau social TikTok. Il s’agit de la «Barbie Botox», initialement appelé «Traptox».

En réalité, «cela correspond à des injections botuliques au niveau d’un muscle que l’on appelle le trapèze. Celui-ci est situé à la base du cou et au niveau des épaules», a indiqué le docteur Richard Aziza, chirurgien esthétique, à CNEWS. Cette opération vise en effet à donner au cou une apparence plus fine et allongée et permet donc, visiblement, de ressembler à la célèbre poupée de Mattel.

Coûtant moins de 1.000 euros, cette intervention chirurgicale dure en moyenne une heure. Sur TikTok, un hashtag spécial #BarbieBotox a été créé. À travers ce dernier, des jeunes femmes ont partagé leur intérêt pour cette opération avec le résultat sous forme d’avant/après.

«C’est à la sortie du film qu’il y a eu un engouement autour de cette fameuse technique de Barbie Botox ou de traptox. Aujourd’hui, on communique essentiellement par les réseaux sociaux. Il suffit qu’il y ait une star comme Kim Kardashian qui en fasse la promotion pour que, d’emblée, la diffusion soit virale», a noté le chirurgien esthétique.

«Un geste qui doit être fait par des gens dûment formés»

Néanmoins, pour le docteur Richard Aziza, la «Barbie Botox» n’est pas sans risques. «Il faut savoir qu’à chaque fois que l’on fait un geste, même à visée esthétique, celui-ci n’est jamais anodin. La fonction du trapèze est essentiellement posturale. Si on affaiblit ce muscle qui intervient dans les mouvements latéraux de la tête, des épaules, du bras et des omoplates, cela peut entraîner des conséquences néfastes au niveau de l’affaiblissement de sa tonicité», a-t-il mis en garde.

Le chirurgien esthétique a également précisé que cette intervention doit être faite par des professionnels de santé. Car la «Barbie botox» peut toucher à des parties très sensibles du corps étant donné que ce muscle s’étend de la base du crâne à la région thoracique sous l’omoplate. Une fausse manipulation peut, par conséquent, entraîner des complications allant jusqu’à affecter la respiration.

«Il est évident que cela reste un geste médical et doit être fait par des gens dûment formés à cette technique et connaissant parfaitement bien, non seulement l’anatomie, mais également la physiologie musculaire ainsi le produit utilisé», a encore expliqué le spécialiste.