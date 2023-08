Voici les 5 plus beaux parcs nationaux et régionaux de France en 2023

L’été touche à sa fin. Pour ceux dont les envies de grands espaces n’ont pas été rassasiées, voici cinq des plus beaux parcs nationaux et régionaux de l’Hexagone.

Une sélection subjective, qui rend compte de la diversité des paysages du nord au sud, parmi les onze parcs nationaux et les 58 régionaux que compte la France.

Parc régional des caps et marais d’Opale

Entre terre et mer, le parc régional des Caps et Marais d'Opale est le plus septentrional de France. Situé dans le Pas-de-Calais, il fait sensation avec ses falaises escarpées de la Côte d'Opale ayant pour point d'orgue les époustouflants Caps Griz-Nez et Blanc-Nez, d'où l'on peut apercevoir les côtes anglaises par beau temps. Dans les terres, ses vallées et bocages se prêtent à des virées à pied ou à vélo.

Parc national de la Vanoise

Premier parc national français inauguré en 1963, le parc de la Vanoise célèbre en 2023 ses 60 ans. Situé en Savoie, entre la vallée de la Maurienne et de la Tarantaise, cet espace préservé offre un réseau de près de 400 km de sentiers balisés, avec à la clef un décor époustouflant de hautes montagnes et de cols verdoyants, ponctué de lacs couleur émeraude.

Parc national des Pyrénées

Longeant la frontière franco-espagnole, le parc national des Pyrénées s'étend sur 100 kilomètres et 45.000 hectares entre la vallée d'Aspe et la vallée d'Aure en passant par celle d'Ossau et de Luz-Gavarnie. A cheval sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, il est bien connu pour son célèbre Pic du Midi et incontournable pour son cirque de Gavarnie, bordé de seize sommets culminant à 3.000 mètres d'altitude. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme son voisin, le cirque de Troumouse et ses 6 kilomètres de diamètre.

Parc régional des volcans d'auvergne

Le parc des volcans d'Auvergne cultive les superlatifs. Pus grand parc régional de métropole et plus grand ensemble volcanique d'Europe, il égrène ses grands espaces d'un vert profond aux courbes harmonieuses. Parmi ses sites les plus emblématiques, la chaîne des Puys, composée de plus de 80 volcans est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. A voir également, le massif du Sancy et son point culminant le Puy de Sancy (photo), plus haut sommet d'Auvergne et du Massif central.

Parc régional du Verdon

Bien connu pour ses célèbres et sublimes gorges du Verdon - plus grand canyon d'Europe s'étendant sur 50 kilomètres - le parc régional du même nom réserve bien d'autres surprises. Son plateau de Valensole, recouvert au début de l'été de champs de lavande mauve à perte de vue, est à couper le souffle.