Pourquoi faut-il mettre du sel dans son réfrigérateur ?

C’est une astuce très efficace pour conserver au mieux les aliments : mettre du sel dans son réfrigérateur. En effet, grâce à ses propriétés, le sel permet de conserver plus longtemps les aliments et de réduire le développement de moisissures et de bactéries.

Bien plus qu’un simple condiment. Alors qu’il est souvent utilisé pour assaisonner des plats, le sel dispose de nombreuses propriétés qui lui permettent d’être utilisé à de nombreuses fins, pour du nettoyage ou encore pour conserver les aliments. Ainsi, placer un bol de sel dans son réfrigérateur permet par exemple de réduire l’humidité et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

En effet, le sel est connu pour sa capacité à absorber l’humidité, ce qui en fait un excellent allié pour maintenir l’environnement relativement sec à l’intérieur d’un réfrigérateur. Une humidité excessive peut accélérer la détérioration des aliments en favorisant le développement des moisissures et des bactéries. De fait, placer un petit bol contenant du sel dans l’étagère du frigo permet donc de réduire l’humidité et de conserver les aliments frais plus longtemps.

Nettoyer, désodoriser et faire partir des taches

Mais ce n’est pas tout. Grâce à ses propriétés, le sel permet également de nettoyer les objets en cuivre ou en laiton qui ont une fâcheuse tendance à s’oxyder et à perdre leur éclat naturel avec le temps et les multiples utilisations. Ainsi, un mélange de sel, de vinaigre et de farine est un excellent moyen pour faire briller des casseroles, des poêles ou encore des couverts.

Par ailleurs, le sel peut également être utilisé comme un déodorisant naturel pour des réfrigérateurs ou encore des armoires. Selon le même principe, en plaçant plusieurs petits sachets en tissu remplis de sel dans les endroits ciblés, les propriétés du sel vont agir pour absorber les odeurs désagréables et contribuer à maintenir l’air frais.

Enfin, le sel aussi très efficace pour nettoyer les taches sur les tapis et les tissus. Si ces dernières peuvent parfois être très délicates à enlever, un mélange de sel et d’eau peut être appliqué directement sur la tache, avant de laisser agir quelques minutes et de nettoyer le tout avec un chiffon. Le sel permet d’absorber les substances et de les éliminer plus facilement.