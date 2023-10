Voici les 10 trains les plus luxueux du monde en 2023

Les escapades en train fascinent à bien des égards. Du célèbre Orient-Express au Royal Scotsman, en passant par le Golden Eagle, qui circule sur la mythique ligne du transsibérien, luxe, calme, volupté invitent au voyage.

Certains sont bien connus pour avoir été immortalisés par Agatha Christie, d'autres sont plus confidentiels et traversent l'Afrique, l'Inde ou rejoignent la Machu Picchu mais tous sont exceptionnels. Voici dix des trains les plus luxueux au monde.

L’Orient-Express

Train mythique imaginé il y a 150 ans par Georges Nagelmackers, l’Orient-Express a marqué son temps et les esprits. Il s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée sur les rails en 2025 du Nostalgie-Istanbul qui reprendra l'itinéraire historique, de Paris jusqu'à Istanbul.

Entre décor fabuleux inspiré des années 1960-1970, respect de l’héritage et hommage à la dolce vita, l’Orient Express nouvelle génération réservera plusieurs itinéraires du nord au sud de l’Italie, à travers quatorze régions, et permettra également de relier trois destinations internationales : Rome à Paris, Istanbul et Split. Le luxe et la volupté dans toute sa splendeur.

Le Royal Scotsman Belmond à la conquête de l'ecosse

Décor en acajou, sophistication édouardienne et charme d’une maison de campagne… Le Royal Scostman Belmond, en fonction depuis 1985, figure parmi les trains les plus haut de gamme au monde. Ces dix wagons comprenant un spa Bamford, sillonnent l’Ecosse : des plaines aux côtes en passant par ses lochs, entre châteaux, distilleries et sites incontournables à l’instar d’Edimbourg.

Plusieurs escapades sont proposées ouvertes à la réservation, du week-end de trois jours au séjour d’une semaine.

Le Rovos Train, l'afrique Australe en train de luxe

Quand en 1985, l’homme d’affaires sud-africain Rohan Vos, grand amateur d’ingénierie mécanique, achète deux wagons pour son usage privé, il ne sait pas encore que sa compagnie ferroviaire, créée quatre ans plus tard, bénéficiera d’une réputation internationale. Considéré aujourd’hui comme l’une des plus belles expériences au monde, le Rovos Rail réserve une plongée en Afrique australe à bord de wagons de collection subtilement rénovés.

Une dizaine d’itinéraires, compris entre 48 heures et 15 jours, sont organisés par la compagnie, ponctués d’excursions incontournables. Parmi eux : quatre jours en Afrique du Sud entre Pretoria et Cape Town ou un voyage au long cours entre Dar Es Salaam en Tanzanie et Cape Town.

Le Golden Eagle sur les rails du Transsibérien

Reliant Moscou à Vladivostok, le transsibérien est l’une des voies ferroviaires les plus connues au monde. Plusieurs compagnies haut de gamme empruntent chaque année ses rails courant sur plus de 9.000 km. Parmi elles, la compagnie Golden Eagle luxury train est l’une des premières à avoir proposé des voyages privés en train en Russie.

A bord de ses cabines de luxe, ce célèbre train bleu propose toujours de rallier les deux villes en 15 jours en passant entre autres par le lac Baïkal, plus grand lac d’eau douce au monde, et Oulan-Bator, capitale de la Mongolie.

Le Hiram Bingham Belmond direction le Machu Picchu

Accéder à l’une des sept merveilles du monde de la plus belle façon qui soit, telle est la proposition du Hiram Bingham Belmond. Portant le nom de l’explorateur qui a découvert la citadelle Incas en 1911, ce train de prestige, à la décoration inspirée des années 1920, réserve un aller-retour magique entre Cuzco et le Machu Picchu.

Un voyage qui, entre la lumière du matin et celle du soir, réservera deux atmosphères très différentes. Et pour encore plus de plaisir un déjeuner et d’un dîner gastronomique seront servis à bord.

Le train présidentiel portugais

Construit en 1890, ce fameux train a transporté les rois et les présidents du Portugal avant d'être retiré de la circulation en 1970. Racheté et restauré en 2010 par un passionné, il ressort quelques jours par an pour sillonner la vallée du Douro. On ne s’y installe que pour une journée mais un repas gastronomique et des paysages magnifiques sont au menu.

À la découverte du Japon avec le train suite Shiki-Shima

La compagnie East Japan Railway a fait le choix de la modernité avec ce bijou ferroviaire. De Tokyo jusqu'à l'île volcanique d'Hokkaido, ce train peut embarquer 34 passagers pour un voyage de quatre jours et trois nuits, sur les rails du Pays du Soleil Levant. Designé par Ken Okuyama, ce train dispose de huit wagons, tous subtilement décorés d'éléments de la tradition japonaise.

Spacieux et lumineux, il offre une expérience unique à ses passagers, qui peuvent également y déguster les délicieux plats de chefs étoilés au guide Michelin.

L'Eastern & Oriental Express, à travers l'Orient exotique

Au départ de Bangkok, ce voyage permet de sillonner l'Asie en proposant quelques options de trajets, notamment de Bangkok vers Kuala Lumpur, mais aussi de Singapour à Bangkok. Construit au Japon en 1972, il exploite aujourd'hui vingt-et-une voitures à la fois. Avec ses suites et ses salons élégants, il garantit une expérience au summum du luxe de son départ à son arrivée.

Les passagers, bichonnés par le personnel, disposent d'espaces somptueux, aux fenêtres panoramiques laissant admirer les doux paysages d'Asie.

The Blue Train

Synonyme de luxe et d'hospitalité depuis 1946, le Train Bleu traverse l'Afrique du Sud, de Pretoria jusqu'à Cape Town. Durant trois jours et deux nuits, les voyageurs ont à leur disposition un service aux petits soins et personnalisé.

Ses suites somptueuses proposent un salon de jour spacieux, une salle de bain privée ornée de marbre, aux bassins décorés d'accessoires en or. Le train dispose également de divers wagons, dans lesquels les passagers peuvent se rendre et passer le temps, dans un environnement à la fois calme et élégant.

L'expérience unique du Rocky Mountaineers en Amérique

Paysages à couper le souffle, modernité, chic. Voici les mots qui décrivent le mieux ce train, qui traverse l'ouest du Canada et des États-Unis. En service depuis 1988, il circule uniquement de jour pour une expérience optimisée. Le train s'arrête chaque nuit pour laisser ses passagers rejoindre un hôtel prit en charge dans leur voyage.

Le charme de ce joyau ferroviaire ? Ses voitures dômes aux fenêtres surdimensionnées, permettant d'observer les splendides paysages de l'ouest américain.