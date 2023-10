Pourquoi avons-nous l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant ?

Notre perception du temps n’est pas la même quand on a 8 ans et quand on a 80 ans. Plus on vieillit, plus les années semblent passer vite. Et le vieillissement du cerveau n'y est pas pour rien d'après une étude.

Lorsqu’on prend de l’âge, on a souvent l’impression que les années défilent à plus grande vitesse. En effet, quand on est petit, les jours semblent durer des semaines, tandis qu’à l’âge adulte on ne voit pas le temps passer, et les fêtes de fin d’année arrivent si vite. Mais comment expliquer ce phénomène ?

Adrian Bejan, professeur d’ingénierie mécanique à l’Université Duke (États-Unis), s’est penché sur cette question. Dans son étude, publiée dans la revue spécialisée European Review, il explique qu’avec l’âge notre cerveau perd des capacités cognitives.

on stocke moins d'images mentales

Plus précisément, nos réseaux de nerfs et de neurones se complexifient. Résultat, l’information circule moins vite et le cerveau enregistre moins d’images mentales. Au cours de la journée, «notre cerveau stocke moins de souvenirs» que lorsque nous étions jeunes, et cela «nous donne l'impression que nos journées raccourcissent», a affirmé le chercheur américain.

En vieillissant, non seulement notre cerveau emmagasine moins de souvenirs, mais en plus, nous avons tendance à être plus routiniers et à vivre moins de choses trépidantes. Or notre cerveau traite et évalue le temps qui passe à l’aide d’événements marquants, selon Cindy Lustig, professeure de psychologie à l’Université du Michigan (États-Unis). Nous utilisons ces nouvelles expériences «pour délimiter les différentes époques du ‘temps de notre vie’», a-t-elle souligné dans le média scientifique Earth.

un autre métabolisme

Quand on est enfant, développe Brian Yates, maître de conférences en biologie mathématique à l’Université de Bath (Royaume-Uni), «tout est nouveau et inconnu». «Cette intense activité psychique donne l’impression que le temps s’écoule lentement, tandis que pour un adulte englué dans le train-train quotidien, c’est l’inverse».

Le spécialiste a par ailleurs indiqué auprès de The Conversation que ce décalage est dû à notre métabolisme. Au fil des ans, «notre respiration et nos battements de cœur ralentissent», rappelle-t-il. Au contraire, chez les enfants «le cœur bat plus vite et les poumons s’activent davantage». Et le fait d'avoir une activité biologique plus intense «donne l’illusion d’un temps dilaté».