Voici la ville où l'air est le plus pollué en Europe

Une étude d'un comparateur de locations de voiture a analysé les niveaux de pollution de plusieurs grandes villes d'Europe pour établir un classement. Découvrez celle qui affiche l'air le plus pollué.

La ville où l’air est le plus pollué d’Europe est une ville connue pour être l’une des capitales mondiales de la mode et pour sa gastronomie. Et, il ne s’agit pas de Paris ! Selon une étude menée par StressFreeCarRental.com, c'est à Milan, célèbre ville du nord de l’Italie que la pollution de l’air explose tous les records en Europe.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fixé des lignes directrices relatives à la qualité de l’air. Ainsi, l’organisation estime que l’air d’une ville présente un risque pour l’Homme lorsque le taux de particules fines dans l’air dépasse 5 μg/m3. Or à Milan ce taux atteint 19.7 μg/m3, soit presque quatre fois plus que les recommandations de l’OMS.

Mais la ville italienne est suivie de près par quatre autres mauvais élèves qui affichent des taux de particules fines dans l’air presque trois fois supérieur au taux maximal de l’OMS. Il s’agit d’Athènes en Grèce (13.6 μg/m3) et de Prague, Barcelone et Berlin avec un taux d’environ 12 μg/m3.

Si la ville lumière n’est pas dans le top 5 des villes où l’air est le plus pollué, elle figure cependant dans le top 10 puisqu’elle s’installe à la 7e place du classement avec un taux de particules fines dans l’air de 5,4 μg/m3.