Voici les 10 villes où le coût de la vie est le plus cher au monde

L’Economist Intelligence Unit (EIU) vient de publier une enquête sur le coût de la vie dans 173 villes du monde. Voici le classement des villes les plus chères en 2023.

Cette liste vous donnera peut-être des idées de villes où vous expatrier. L’Economist Intelligence Unit (EIU), une entreprise appartenant au groupe britannique «The Economist», spécialisée dans la recherche et l’analyse du coût de la vie, vient de dévoiler son classement annuel des villes les plus chères du monde.

Cette année, deux métropoles arrivent en tête. D’après l’enquête réalisée entre le 4 août et le 11 septembre 2023, Singapour et Zurich arrivent ex-aequo au titre des villes les chères mais pas pour les mêmes critères. Si la présence de Zurich est justifiée par le prix élevé des produits alimentaires, des loisirs mais aussi par la bonne santé du franc suisse, celle de Singapour reflète l’inflation en matière de transport et d’habillement. D'après le site LivingCost, comparant le coût de la vie dans 9.294 villes et 197 pays, vivre à Singapour coûte 3.075 € par mois à une personne seule et 3.054 € à Zurich. Ces chiffres culminent à 6.852 € et 7.620 € pour une famille de quatre personnes.

Les États-Unis, l’Europe de l’ouest et l’Asie dominent le classement

Le top 10 comprend deux villes asiatiques, quatre villes européennes et trois villes américaines. Ainsi, Genève (Suisse) occupe la 3e place, New York (États-Unis) la 4e, Hong Kong, la 5e, Los Angeles (États-Unis), la 6e, Paris (France), la 7e, Copenhague (Danemark), la 8e, Tel Aviv (Israël), la 9e et San Francisco (États-Unis), la 10e.

Pour vivre à Paris, par exemple, une personne seule devra, en moyenne, prévoir une enveloppe de 1.958 € et une famille de quatre personnes 4.954 €, selon LivingCost. Dans cette ville, le poste de dépense le plus important reste le logement.

L’étude de l'EIU couvre 173 villes et détermine le coût de la vie (Worldwide Cost Of Living, WCOL) à partir de l'analyse du prix de 200 produits et services. Elle indique qu’en moyenne, ils ont augmenté de 7,4% en 2023 contre 8,1%, l’an dernier (en monnaie locale). Les produits alimentaires sont ceux qui ont connu la plus forte progression.

«La crise du coût de la vie est loin d'être terminée et les niveaux de prix restent largement au-dessus des tendances historiques», indique Upasana Dutt, responsable de l'étude, à propos de ces chiffres. «Nous prévoyons une poursuite de la décélération de l'inflation en 2024», ajoute-t-elle, en raison de l'effet des hausses de taux d'intérêt décidées par les banques centrales pour lutter contre l'augmentation des prix.

Damas à la dernière place

À l’autre extrémité du classement, avec un coût de la vie s'élevant à 533 € par mois, pour une personne seule, comme l’an dernier, Damas (Syrie) reste la ville la moins chère du classement malgré une augmentation de 321% des prix. Buenos Aires (Argentine), Madras (Inde), Lagos (Nigeria), Ahmedabad (Inde), Lusaka (Zambie), Tunis (Tunisie), Tachkent (Ouzbékistan), Karachi (Pakistan), Tripoli (Libye) et Téhéran (Iran) occupent aussi le bas de cette liste. Bien qu’elle ne soit pas dans ce «bottom ten», l’étude révèle que Caracas demeure la ville où l’inflation est la plus élevée, malgré un net ralentissement en 2023 (450% contre 25.000% en 2019). Cette étude prend en compte différents critères, dont le coût de la nourriture, des vêtements, des loyers, des logements, des soins personnels ou encore des frais liés aux loisirs.