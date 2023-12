Beauté : Julia Roberts partage ses deux plus précieux conseils

En promotion pour le film «Le monde après nous», Julia Roberts, 56 ans, incarne depuis plus de trois décennies l’icône glamour par excellence. Sourcils, posture, l’actrice a partagé deux conseils beauté qu'elle dit suivre depuis le début de sa carrière.

Elle est sous le feu des projecteurs depuis plus de trois décennies. De quoi en tirer quelques leçons, qu'elle n'a pas hésité à partager. Interrogée par le magazine People sur ce qu'elle conseillerait aujourd'hui, à la jeune actrice de 19 ans qu'elle a été, la star de 56 ans a dévoilé deux précieux conseils beauté.

«Tiens-toi plus droite, tout ira bien», se serait ainsi conseillé l'interprète de «Pretty Woman». Une injonction à adopter sans l'ombre d'un doute, tant pour l'estime de soi que pour éviter de passer des heures chez l'ostéopathe. Alors pour avoir une belle posture, on se redresse, on ouvre les épaules, on lève la tête et le tour est joué.

Mais la star ne s'est pas arrêtée là et a évoqué un autre sujet épineux, dont les tendances ne cessent d'évoluer. «Et ne t'épile pas les sourcils», a poursuivi l'égérie Lancôme et Chopard. Ça tombe bien, les sourcils naturels ont la cote ces derniers temps. Merci Julia Roberts.