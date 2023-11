Julia Roberts, Joe Biden, Ed Sheeran... Ces personnalités qui ont souffert de bégaiement

À l'instar de la comédienne Emily Blunt, qui a évoqué son bégaiement jeudi lors d'une soirée à Los Angeles, de nombreuses personnalités ont réussi à surmonter ce trouble de la parole.

Julia Roberts

Comme son frère Eric, Julia Roberts a souffert de troubles de la parole quand elle était enfant. L’actrice de «Pretty Woman», qui n’aime pas trop évoquer ce douloureux souvenir, a réussi à combattre ce mal grâce à la comédie.

Joe Biden

Depuis son plus jeune âge, l’actuel président des Etats-Unis Joe Biden est bègue. Il a plusieurs fois raconté comment il avait réussi à dépasser ce problème, sans suivre de thérapie. Il passait plusieurs heures devant le miroir à réciter des poèmes d'auteurs irlandais (il est lui-même d'origine irlandaise, ndlr), pour réussir à s'exprimer plus facilement. Avec l'âge et le stress de la campagne présidentielle, son bégaiement est en partie revenu.

Tiger Woods

Le célèbre golfeur Tiger Woods, qui bégayait dans son enfance, a été victime de moqueries de la part de ses camarades et a longtemps été mis à l’écart. Il aurait suivi pendant plusieurs mois des cours pour l’aider à lutter contre ces troubles.

Ed Sheeran

S’il est aujourd’hui l’un des chanteurs les plus adulés de la planète, la vie n’a pas toujours été rose pour Ed Sheeran. Malgré une thérapie avec des spécialistes, le Britannique ne parvenait pas à se débarrasser d’un bégaiement important. Finalement, c’est grâce à Eminem qu’il a vaincu la maladie. Dans une interview à BBC Radio 4, il a en effet expliqué que le simple fait de reprendre les tubes du rappeur lui permettait de ne plus avoir de problèmes de langage. Rapper serait donc la solution.

Bruce Willis

Après ses études secondaires, l’acteur de «Piège de cristal» et de «Sixième sens» qui est atteint aujourd’hui d’aphasie, a rencontré un problème de taille : il bégayait. Voulant guérir de ce handicap, Bruce Willis s’est inscrit en section théâtre et s'est découvert une nouvelle passion. «Dès que j’étais en face d’un public, mon bégaiement disparaissait», a-t-il confié il y a quelques années.

Marilyn Monroe

Véritable sex-symbol, l’actrice Marilyn Monroe a connu une enfance difficile et de nombreux traumatismes, dont un viol qui serait à l’origine de son bégaiement. La jeune femme qui rencontrait aussi des problèmes de dyslexie, avait décidé de le dissimuler en adoptant une voix susurrante.

Sam Neill

Quand il était jeune, l’acteur Sam Neill, connu pour son rôle d’Alan Grant dans les films «Jurassic Park», croisait les doigts pour que «les gens ne lui parlent pas pour ne pas qu'il ait à répondre». Un obstacle que celui qui se bat aujourd’hui contre un cancer du sang, a réussi à surmonter grâce au jeu.

Samuel L. Jackson

L’acteur et complice de Quentin Tarantino Samuel L. Jackson a été aidé par un orthophoniste pour lutter contre un bégaiement qui survenait surtout quand il était fatigué ou excité. Pendant près d’un an, il a arrêté de parler à l’école, excédé par les critiques des autres enfants. Pour dompter ce handicap, il a expliqué que jurer l’avait aidé.