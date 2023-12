Après les X, les Millenials ou la Gen Z… Connaissez-vous les Nold, cette nouvelle génération entre deux âges ?

Si vous avez entre 45 et 65 ans et que vous vous considérez trop vieux pour faire partie des jeunes mais trop jeunes pour faire partie des vieux, vous êtes probablement un Nold, coincé dans un gouffre entre boomers et génération X.

Il n’y a pas que les jeunes qui sont confrontés à des dilemmes générationnels. Né de la contraction de «never old», le terme Nold reflète l’état d’esprit des 45-65 ans qui ne trouvent plus leur place parmi les jeunes, mais ne se considèrent pas non plus comme des «vieux».

Près de 8 personnes sur 10 appartement à cette tranche d'âge partagent ce sentiment, a révélé une étude menée par Toluna Harris Interactive.

Ils se retrouvent alors lésés dans cette génération «entre deux âges». Car la société et le milieu du travail ont tendance à les étiqueter comme «séniors» une fois la cinquantaine atteinte, alors qu'ils ne s'identifient pas encore à cette catégorie.

Ainsi, 45% des 45-65 ans s’estiment sous-représentés dans les médias, alors que de nombreux éléments de pop-culture existent à l'attention de la Gen Z, des millenials, ou des seniors.

«Le rapport à l’âge est éminemment subjectif. Il s’agit plus d’une question d’état d’esprit que d’état civil (...) trois quarts des Français de plus de 30 ans déclarent se sentir régulièrement plus jeunes que leur âge biologique», indique l'étude.

La preuve, 75% des Français interrogés affirment que les gens les considèrent plus jeunes qu'ils ne le sont réellement.

Mais Nold est avant tout un mouvement né en 2022 en France lorsque Anne Thevenet-Abitbol, cadre supérieure chez Danone, et sa collègue Charlotte Darsy décident de former une communauté pour celles et ceux «qui ne se sentent pas caricaturalement jeunes ou définitivement vieux».

«Avec eux, on peut ainsi inverser la perception habituelle qui veut que le "cool" soit uniquement réservé à la tranche des 20-30 ans», indique l’étude.

Le mouvement Nold compte désormais plus de 36.700 abonnés sur Instagram, où s'enchaînent les citations et les souvenirs de cette micro-génération de vieux cool kids.