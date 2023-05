Qui sont les «zilliennials», cette génération méconnue entre les millennials et la génération Z

Le flou générationnel était tellement grand qu’il a nécessité un nom. Si vous avez l’impression d’être un peu trop jeune pour appartenir aux millenials, mais un peu trop âgé pour appartenir à celle des «gen Z», ne cherchez plus : vous êtes un «zillenial».

Une génération taillée sur mesure. Les «zillenials», simple contraction des «millénials» et de la génération Z (aussi appelée Gen Z), sont une microgénération de personnes nées au milieu ou à fin des années 1990, soit approximativement 1995 et 1999. Ils vivent actuellement les trois à cinq dernières années de leur vingtaine.

Leurs visages se crispent lorsqu’on les définit comme des «gen Z», car ils ont quand même connu les cassettes VHS, mais aussi lorsqu’ils sont décrits comme des millenials, car ils connaissent tout de même les dernières trends de TikTok sur le bout des doigts.

Le «zillenials» a un panel tellement large en évolution technologique que son enfance a commencé avec les CDrom et les K7, et son adolescence s’est terminée avec l’iPhone 6. D’ailleurs, le premier iPhone d'une partie des «zillénial» était probablement un 3GS, car il était un tout petit peu trop jeune à la sortie du tout premier, en 2007. L'autre partie possédait un Blackberry, ou un Samsung Player One.

MSN, Skyblog et démineur

Côté numérique, le «zillenial» est tout aussi hybride. C’est simple : il a connu toutes les évolutions des 20 dernières années, et n’a cessé de s’y adapter avec brio, en adoptant les codes rapidement, et avec beaucoup de talent.

En 2004, il jouait au démineur et au solitaire sur son ordinateur Windows XP, sous le contrôle de ses parents. En 2007, il essayait de défier cette surveillance pour passer ses mercredis après-midi sur MSN et sur Skyblog, éclipsés deux à trois ans plus tard par Facebook. Pour un «zillenial», TikTok était d’abord un titre de la chanteuse Kesha, avant d’être un réseau social.

Un quotidien excellemment décrit par ce vidéoclip de l’époque, qui a fait plus de 1,7 million de vues sur Youtube :

C’est à partir de ses années lycée que le «zillénial» a découvert Instagram. En parlant de scolarité, deux éléments très simples permettent généralement de faire la distinction entre eux et les réels «gen Z» : le «zillénial» fait partie des derniers élèves à avoir validé ses vœux sur Admission-Post-Bac, devenu Parcoursup et à avoir connu les trois filières générales L, S et ES, avant la réforme du baccalauréat.

Du côté de l’actualité et de la pop-culture : souvent, le «zillenial» était déjà né lors de la victoire des Bleus en 1998. Il ne s’en souvient pas, mais apparaît bébé sur les photos souvenirs devant le poste de télévision.