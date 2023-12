Astrologie : signe lunaire, ascendant, décan... À quoi correspondent vraiment ces termes ?

En astrologie, on parle de signe lunaire, de signe solaire, de 1er, 2e, et 3e décan. Il y aussi l’ascendant, les éléments, et ces fameuses «maisons». Mais à quoi correspondent vraiment tous ces termes ?

Le signe solaire

Le signe solaire est défini en fonction de la position du soleil et il correspond tout simplement à notre signe astrologique. Par exemple, si le Soleil se trouvait dans la constellation du Cancer le jour de votre naissance, alors vous êtes Cancer. Plus précisément, le signe solaire représente notre personnalité profonde et notre véritable nature. «C'est la facette que l'on montre à notre entourage proche», explique l'astro love coach Nathalie marcot. C'est notre «moi intime». Il symbolise nos valeurs, nos désirs et nos aspirations. Il indique qui on est et qui on voudrait être. En astrologie, il donne des indications sur les grandes lignes de la personnalité d'un individu. Mais pour avoir une analyse précise de chaque signe, il faut prendre en compte l’ascendant.

L’ascendant

Basée sur la position des astres lors de la naissance, l’ascendant est un élément essentiel pour interpréter un thème astral. Il représente notre personnalité sociale, notre «moi social». Autrement dit, la façon dont on est perçu par les autres. Comme l'affirme la spécialiste, «la première impression que l’on fait aux autres est liée à l'ascendant. Quand on rencontre des gens pour la première fois, on montre d'abord notre ascendant». Vous pouvez rapidement le calculer en ligne en renseignant votre date, le lieu et l’heure de naissance, en sachant que l'ascendant change à peu près toutes les deux heures.

Le signe lunaire

Quant au signe lunaire, il est calculé en fonction de la position de la Lune au moment de la naissance. C’est notre «moi inconscient» et le berceau de nos intuitions. Il représente nos rêves, notre imagination et nos souvenirs enfouis. Le signe lunaire régit nos émotions et notre sensibilité, et peut ainsi nous aider à comprendre notre façon d’interagir et de réagir face à des événements. Il décrit aussi la manière dont vous vous connectez à l’autre, dans le cadre d’une relation amoureuse par exemple. Comme pour l’ascendant, vous pouvez le calculer sur ce site avec votre date, heure et lieu de naissance.

Les décans

Connaître son décan permet d’avoir des prévisions plus fines et une compréhension plus profonde de la personnalité. Le caractère d’une personne Balance 1er décan peut être très différent d’une Balance 2e décan. Il faut savoir que dans l’astrologie occidentale, chacun des douze signes occupe un secteur angulaire de 30 degrés. Et chaque signe est divisé en trois parties égales de 10 degrés, ce qui correspond à 10 jours : ce sont les décans. Généralement, le 1er décan représente le côté entrepreneurial, le 2e décan la sagesse, et le 3e décan, la création. Voici les décans pour chaque signe du Zodiaque :

Bélier : Premier décan : 21 mars - 1er avril. Deuxième décan : 2 avril - 11 avril. Troisième décan : 12 avril - 20 avril.

Taureau : Premier décan : 21 avril - 1er mai. Deuxième décan : 2 mai - 11 mai. Troisième décan : 12 mai - 20 mai.

Gémeaux : Premier décan : 21 mai - 31 mai. Deuxième décan : 1er juin - 10 juin. Troisième décan : 11 juin - 20 juin.

Cancer : Premier décan : 21 juin - 1er juillet. Deuxième décan : 2 juillet - 12 juillet. Troisième décan : 13 juillet - 22 juillet.

Lion : Premier décan : 23 juillet - 2 août. Deuxième décan : 3 août - 13 août. Troisième décan : 14 août - 22 août.

Vierge : Premier décan : 23 août - 3 septembre. Deuxième décan : 4 septembre - 13 septembre. Troisième décan : 14 septembre - 22 septembre.

Balance : Premier décan : 23 septembre - 3 octobre. Deuxième décan : 4 octobre - 14 octobre. Troisième décan : 15 octobre - 23 octobre.

Scorpion : Premier décan : 24 octobre - 3 novembre. Deuxième décan : 4 novembre - 13 novembre. Troisième décan : 14 novembre - 21 novembre.

Sagittaire : Premier décan : 23 novembre - 2 décembre. Deuxième décan : 3 décembre - 12 décembre. Troisième décan : 13 décembre - 21 décembre.

Capricorne : Premier décan : 22 décembre - 2 janvier. Deuxième décan : 3 janvier - 11 janvier. Troisième décan : 12 janvier - 20 janvier.

Verseau : Premier décan : 21 janvier - 31 janvier. Deuxième décan : 1er février - 10 février. Troisième décan : 11 février - 18 février.

Poissons : Premier décan : 19 février - 28 février. Deuxième décan : 1er mars - 10 mars. Troisième décan : 11 mars - 20 mars.

Les Maisons

Le Zodiaque est divisé en douze maisons et chacune d’entre elles représente un domaine bien précis de la vie. Elles aident le natif à mieux se connaître et correspondent à douze champs de notre exigence. La maison 1 : l’égo, la maison 2 : l’argent, la maison 3 : la communication, la maison 4 : la famille, la maison 5 : les créativité, la maison 6 : la santé, la maison 7 : les unions, la maison 8 : l’héritage, la maison 9 : les voyages, la maison 10 : la carrière, la maison 11 : les projets collectifs, et la maison 12 : le lâcher prise. Il faut savoir que la maison 1 est déterminée par l'ascendant. Par exemple, si je suis ascendant Lion, ma maison 1 est en Lion et les autres maisons suivent l’ordre des signes. La maison 2 sera donc en Vierge, la maison 3 en Balance, et ainsi de suite. L’astrologue va ensuite regarder la position des planètes dans chacune des maisons astrologiques, et cela va lui permettre de tirer plusieurs conclusions.

Les planètes

Chaque signe astrologique est influencé par une planète ou un astre - Soleil, Lune, Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, Saturne, Uranus, Vénus et Pluton - et ces corps célestes ont tous une signification précise. Vénus (Taureau et Balance) : l’amour et la séduction, Mercure (Gémeaux et Vierge) : la réflexion et la communication, Mars (Bélier et Scorpion) : l’action et le courage, Jupiter (Sagittaire) : la croissance et l’abondance, Neptune (Poissons) : l’imaginaire et l’intuition, Saturne (Capricorne) : la discipline et la rigueur, Uranus (Verseau) : la nouveauté et la liberté, Pluton (Scorpion) nos désirs cachés et la régénération. Le Soleil gouverne le Lion et représente l’égo et la fierté, tandis que la Lune régit le signe du Cancer et symbolise les émotions et l’intuition.

les éléments

Enfin, chaque signe appartient à l’un des quatre éléments : le Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), l’Air (Gémeaux, Balance, Verseau), la Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), et l’Eau (Cancer, Scorpion, Poisson). L’élément donne une indication sur le tempérament de la personne, ses besoins, mais aussi ses envies, explique Nathalie Marcot. Un signe sera plus ou moins en accord avec un autre en fonction de l’élément qui le gouverne. Par exemple, les personnes nées sous le signe du Taureau, de la Vierge, et du Capricorne (signes de Terre) sont particulièrement compatibles avec les natifs du Cancer, du Scorpion, et du Poisson (signes d’Eau) car «l’eau nourrit la terre».

Concernant les signes d’Air, ils ont tendance à s’accorder avec les signes de Feu, car «l’air attise le feu». Plus précisément, les signes d’Eau sont connus pour leur sensibilité et leur caractère altruiste. La Terre représente la sécurité, le confort et la tranquillité. L'élément Eau est lié aux émotions et aux ressentis, et l'Air évoque l'ouverture d'esprit, l'intellect et la communication.