Déco : voici les 5 couleurs tendance pour une chambre

Bien choisir la peinture de sa chambre à coucher est capital. Voici cinq couleurs à privilégier pour favoriser le sommeil sans faire de compromis sur sa décoration d’intérieur et les dernières tendances.

Les bleus clairs ou foncés au choix

Couleur associée à la tranquilité et au calme comme le souligne l'enseigne Duluxe Valentine, le bleu est un coloris à plébisciter sans l'ombre d'un doute dans une chambre. Et ce qu'il s'agisse d'un bleu clair ou d'un bleu glacier, des coloris tendance cette année pour un effet cocooning ou plus foncé, à l'instar du bleu de bering, une nuance profonde conseillée par l'enseigne Ripolin ou du bleu canard, une fois encore couleur phare de l'année, selon le magazine Elle décoration.

Le gris anthracite et les couleurs sombres

Qui l'eût cru? Les couleurs sombres, le noir et le gris anthracite, ne sont pas à bannir d'une chambre à coucher, bien au contraire. Ces coloris créent des ambiances feutrées selon les spécialistes de la décoration d'intérieur et figurent parmi les tendances de l'année 2024. A associer avec des coloris clairs et naturels, ils confèreront une touche ultracontemporaine à son espace de sommeil.

Le vert et son florilège de nuances

Le vert fait sensation depuis plusieurs saisons et continue sur sa lancée en 2024. Considéré comme la couleur la plus reposante pour les yeux, selon la marque de peinture Dulux Valentine, il trouvera parfaitement sa place dans une chambre. Et toutes le teintes de verts peuvent être adoptées. Des couleurs douces telles que les coloris amande, sauge ou encore vert céladon mais aussi des verts plus francs à l'instar d'un vert émeraude ou vert eucalyptus, à marier avec du blanc ou du gris clair.

les couleurs naturelles, Du crème au brun

Les couleurs naturelles ont la cote cette année. Au même titre que le vert, lui aussi inspiré par la nature, les coloris fleur de coton, beige, calcaire, taupe ou tirant sur les bruns s'imposent cette année parmi les tendances déco, comme le souligne le spécialiste couleur de Farrow & Ball, Joa Studholme.

« Les riches tons argile ont un côté rassurant en période d'incertitude. Comme beaucoup d'entre nous sont justement à la recherche de réconfort, ces couleurs ne cessent de gagner en popularité», note ainsi cette dernière sur le site de l'enseigne. Des coloris authentiques et apaisants pour de douces nuits.

la chaleureuse couleur terracotta

Parmi les autres couleurs naturelles, le coloris terracotta, teinte mêlant le rouge, l'ocre, l'orange et le brun joue les prolongations et ne quitte pas encore les tendances 2024. Elle poursuit son incursion dans les chambres à coucher pour une ambiance chaleureuse.

Toujours du côté des couleurs chaudes réconfortantes et cocooning, le coloris Peach Fuzz, élu teinte de l'année 2024 par Pantone, trouvera lui aussi sa place dans la chambre, sur un mur, un demi-mur ou une alcôve par exemple. Cette nuance de pêche pastel située entre l'orange et le rose - une couleur elle aussi plébiscitée cette année - se mariera parfaitement à du blanc ou du beige.