Saint-Valentin 2024 : 5 destinations romantiques à moins de 4 heures de Paris

Afin d'échapper au quotidien, la Saint-Valentin offre un prétexte tout trouvé pour s'offrir une parenthèse à deux. A moins de 4 heures de Paris en voiture ou en train, ces cinq escapades réserveront la garantie d'une virée romantique en bord de mer, en pleine nature ou au cœur de villes de caractère.

Colmar : la Petite Venise

A 2h30 de Paris en train, Colmar n'a pas volé son surnom de Petite Venise avec ses façades pittoresques à colombages, ses ruelles pleines de charme et ses canaux. Bien plus proche que la Sérénissime, la ville alsacienne a d'ailleurs remporté le titre de meilleure destination européenne en 2020, selon la plate-forme European Best Destinations. Aux alentours, partir à la découverte des villages et des vignes, de Turckheim à Niedermorschwihr, figurent parmi les incontournables.

Le plus : la ville compte trois restaurants étoilés que sont Le Girardin, L'atelier du peintre et le JY'S. A noter également, en plein centre du quartier de la Petite Venise, le Wistub Brenner propose lui une cuisine traditionnelle pour une plongée gustative au cœur de ce terroir chaleureux.

Le Touquet entre dunes et balades

Sur la côte d'Opale dans les Hauts-de-France, le Touquet réserve un point de chute idéal, à un peu plus de 3h de la capitale en voiture, pour profiter de la région et ses balades au grand air. Au programme : déambulation sur la plage et ses espaces dunaires, balade au sommet des falaises entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez à une demi-heure de la ville et dîner au coin du feu au restaurant La Base Nord avec vue sur la baie de Canche.

Le plus : les 10 et 14 février, l'office de tourisme du Touquet propose, exclusivement à ces dates-là, d'observer le coucher du soleil depuis le sommet du phare de la Canche. Réservation obligatoire (25 €/pers.), places limitées.

Reims : virée en terre champenoise

Bulles et virée à deux sont souvent indissociables. Quoi de mieux dès lors qu'une escapade en terre champenoise ? Depuis Reims, dégustations et visites de caves réserveront une plongée passionnante dans les secrets de fabrication du vin des rois, dont les «coteaux, maisons et caves de Champagne» sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Parmi les nombreuses appellations de prestige, la maison Mumm est ouverte à cette période.

Le plus : réserver une chambre à La Caserne Chanzy. Ce cinq étoiles situé sur la place du parvis offre une vue imprenable sur la cathédrale. Le summum du chic.

Saint-Malo : escale bretonne vivifiante

Pour une escapade iodée en Bretagne, cap sur Saint-Malo. A moins de 3h en train de Paris, la cité corsaire pleine de charme est de ses bijoux bien gardés entourés de remparts. Visite de son cœur historique, balade sur la plage du Sillon, élue plus belle plage de France en 2023 par le site TripAdvisor pour la troisième fois en six ans, ou encore séjour détente dans l'une des thalassos de la ville offriront la garantie d'une escapade romantique.

Le plus : pour prolonger le plaisir, la baie du Mont-Saint-Michel est accessible en 55 minutes de bus depuis Saint-Malo.

Le Val de Loire et ses châteaux

Pour les amateurs de patrimoine, pourquoi ne pas s’offrir une virée royale en rayonnant autour de Blois, avec en ligne de mire la découverte des châteaux du Val de Loire? En tête Chambord, le plus vaste et le plus connu avec son escalier à double révolution, mais aussi Cheverny, qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart, ou encore Chenonceau, marqué par la présence de nombreuses femmes qui l'ont administré, restauré, embelli, tel quel Diane de Poitiers ou Catherine de Médicis.

Le plus : profiter de l’opération «2 x plus de couette», mise en place par l’office de tourisme de Blois-Chambord qui permet de bénéficier, jusqu’au 31 mars 2024, d’une troisième nuit offerte pour un séjour de deux nuits ou de moins 50 % sur la deuxième nuit pour un séjour d’une nuit dans une sélection d’établissements.