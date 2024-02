Voici le signe astrologique qui a le plus d'intuition

Mystique et sensible, ce signe astrologique sait mieux que personne cerner les gens. Il pressent les choses et écoute son instinct, qui lui fait rarement défaut.

Il a du flair. Le Scorpion est un signe mystérieux, magnétique, souvent torturé, et surtout, intuitif. En effet, comme le confirme le célèbre médium et astrologue Claude Alexis, «l’intuition est son sixième sens». Enclin à la clairvoyance, ce natif «a la capacité de cerner les gens et de savoir ce que les autres ressentent et ce qui va se passer».

Ce signe comprend les choses de manière spontanée et sa petite voix intérieure qui lui suggère quoi faire est souvent de bons conseils. La Scorpion sent lorsqu'il y a un risque et qu'il doit prendre cette décision et pas une autre.

un signe d'eau dirigé par pluton

Et ce, pour plusieurs raisons. D’une part parce ce signe est lié à l’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité. D’autre part, il est notamment gouverné par Pluton, une planète qui représente les choses cachées et qui révèle l'inconscient.

Mais il n’est pas le seul. D’autres signes du Zodiaque sont connus pour avoir une intuition particulièrement développée.

le cancer et les poissons aussi

«Les autres signes associés à l’Eau se distinguent également par leur intuition», souligne de son côté l’astro love coach Nathalie Marcot. Il s’agit donc du Cancer et des Poissons. «Le Cancer va percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites», explique-t-elle.

Quant au signe des Poissons, doté d’une grande empathie, il est dirigé par Neptune, la «planète de la spiritualité et de la télépathie». Comme le Scorpion, c’est «un être magnétique et intuitif».

C’est notamment pour cette raison que ce signe à pinces et ce signe à nageoires sont particulièrement compatibles. Entre eux, «la relation peut être très passionnelle», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.