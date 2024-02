Voici les meilleures périodes pour réserver un hôtel moins cher

Les prix pour un séjour à l’étranger peuvent doubler d’une période à l’autre. Il est donc préférable de connaître celles qui sont les moins chers pour réserver un hôtel.

Connaître certaines techniques pour réserver ses vacances peut permettre de faire quelques économies. La société de consignes de bagages Bounce a notamment révélé les résultats de son étude portant sur les meilleures périodes pour voyager en 2023, ce qui peut donner quelques perspectives pour l’année en cours.

En se basant sur la liste des 70 destinations touristiques principales et en utilisant le comparateur de voyage Kayak, Bounce a pu calculer le coût moyen journalier d’un hôtel par mois et par jour pour chacune d’entre elles.

Le début d’année à privilégier ?

Selon les résultats de l’enquête, ce serait le mois de janvier qui permettrait de faire le plus d’économies pour partir en hors saison. En effet, réserver un hôtel à cette période est un bon plan si l’on souhaite se rendre à Londres, Amsterdam ou encore Berlin. Le mois de février arrive en seconde place pour obtenir les meilleures réductions dans douze villes, dont New York, Paris et Milan.

Pour séjourner dans un hôtel à Las Vegas, Lisbonne, Milan et encore une dizaine d’autres villes, il semblerait que le jour le moins cher soit le samedi. Ce jour était déjà le moins cher en 2022, sûrement en raison d’une «baisse des voyages d’affaires le week-end», a expliqué le site. Les vendredis, dimanches et lundis sont également à privilégier pour faire des économies.

Aussi, si l’on souhaite faire des économies à tous les niveaux, quelques techniques sont utiles à savoir concernant les billets d’avions, comme réserver au moins six mois à l’avance, en navigation privée et en utilisant des comparateurs de vols. Il est pareillement préférable d’éviter d’acheter ses billets les week-ends, mais en optant plutôt pour le milieu de semaine, pendant les vacances scolaires ou durant les mois de décembre, juillet et août.