Voici les 5 signes qui prouvent que vous êtes vraiment amoureux, selon une experte 

Quand on est amoureux, il y a des signes qui ne trompent pas. Voici ceux qui prouvent que votre cœur bat la chamade, selon Nathalie Marcot, experte en relations de couple.

on a des papillons dans le ventre

Quand on est amoureux, il y a d’abord des signes physiques : le cœur bat plus vite en sa présence, on ressent les fameux papillons dans le ventre, et ce, dès que l’on s'aperçoit qu’il nous regarde dans les yeux. Ou simplement que son nom s’affiche sur votre téléphone. Ce large sourire que vous arborez sans cesse quand vous êtes en sa compagnie peut aussi révéler un sentiment amoureux.

on perd la notion du temps

Vous pouvez également vous fier au temps qui passe, explique Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple. Le sentiment amoureux modifie notre perception du temps. Lorsqu’on est avec l’être aimé, les heures semblent défiler à toute vitesse et quand on est séparé, les heures passées loin de son chéri(e) semblent être une éternité.

On se sent plus fort

Depuis que vous avez rencontré cette personne, vous vous sentez à la fois léger et doté de super-pouvoirs ? Vous vous sentez capable de déplacer des montagnes et d’affronter tous les obstacles du quotidien, qui auparavant vous paraissaient insurmontables ? Alors vous êtes sûrement bel et bien touché par la flèche de Cupidon.

On se projette sur le long terme

Être amoureux c’est aussi envisager l’avenir avec l’autre : organiser un voyage, habiter ensemble, vouloir le ou la présenter à ses proches, envisager un mariage… Vous avez une totale confiance en lui/elle, donc vous n’hésitez pas à vous projeter sur le long terme.

On voit que le positif

Lorsqu'on est ivre d'amour, on se concentre uniquement sur le positif et on trouve que tout est parfait chez l’autre : sa personnalité, ses compétences, son humour, son style, cette mèche qui tombe légèrement sur son front.... Ses défauts ? Il n'en a pas. On est en admiration devant son partenaire, on boit ses paroles et on l’idéalise.