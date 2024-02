Couples : ces 4 pièges à éviter au début d'une relation amoureuse

Le début d’une relation amoureuse est souvent synonyme de papillons dans le ventre. Mais pour que l’idylle perdure, certains pièges sont à éviter. Voici lesquels selon Nathalie Marcot, experte en relations de couple.

lui mettre la pression

Quand la relation est naissante et que l’on a trouvé une personne qui nous plait vraiment, on a plein de choses à se dire, on veut continuer à se découvrir et se voir le plus souvent possible. Mais «attention à ne pas mettre la pression à votre partenaire et à le submerger de messages et d’appels». Il est important de se voir souvent pour s’attacher et créer du lien, mais souvent ne veut pas dire tout le temps. «Laissez-vous respirer et prenez votre temps», conseille Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple.

Présenter sa famille

Dès les premiers jours, votre cœur s’emballe et vous souhaitez le crier sur tous les toits, y compris celui de votre famille. Or ce n’est pas une bonne idée. Au début d’une relation, il y a vous et lui, ou elle, et c’est tout. «Construisez d’abord votre couple». Si elle est trop précoce, la présentation à la famille peut être malaisante, «lui mettre la pression, voire le/la faire fuir.» Et si vous avez des enfants, «faire entrer un homme ou une femme dans leur vie soudainement peut également être déstabilisant pour eux».

Faire en sorte de lui plaire à tout prix

Quand on veut lui plaire à tout prix, «on peut être tenté de cacher sa véritable personnalité, voire de lui mentir, sur nos goûts, notre passé, nos opinions». Mais en faisant cela, «on ne part pas sur de bonnes bases et si la relation perdure, l'autre s’en rendra forcément compte et vous pouvez perdre sa confiance». Cela peut se retourner contre vous. «C’est normal de ne pas être totalement soi-même quand la relation vient de commencer, mais il ne faut pas aller trop loin car on entre ensuite dans un cercle vicieux.»

S’empresser de lui dire «je t’aime»

Même si les sentiments que vous éprouvez sont très forts dès le début, essayez «de ne pas tout dévoiler trop tôt, et encore moins de dire "Je t’aime" au bout de quelques jours». «Tu es l’homme de ma vie», «qu’est-ce que tu penses du mariage ?»… Même si l’amour que vous lui portez semble réciproque, de telles affirmations ont le pouvoir de changer la trajectoire d’une relation. Quand on prononce ces trois petits mots magiques, on attend une réponse. Toutefois, votre chéri(e) peut ne pas se sentir prêt à le dire et ce silence va créer un malaise dans le couple. «Ne pas se livrer d’emblée permet aussi de signifier à l’autre que tout n’est pas acquis», rappelle la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.