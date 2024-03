Voici le signe astrologique qui aime le plus les animaux

Dès qu’il y croise un chien ou un chat, ce signe va s’empresser d’aller le caresser. Et pour cause, c’est un amoureux des animaux.

Avec des poils, des écailles ou des plumes… Les animaux occupent généralement une grande place dans le cœur des personnes nées sous le signe des Poissons.

Associé à l’Eau, l’élément de la sensibilité et de la réceptivité, ce signe astrologique est «très sensible et attaché aux animaux», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Il va être en admiration devant un chien, un chat, comme devant une perruche, un hamster, un poisson rouge ou une tortue. Une chose est sûre, vous pouvez lui confier votre animal de compagnie les yeux fermés.

Empathique, patient et protecteur, ce natif «adore s’occuper des bêtes» et leur venir en aide, en rejoignant par exemple un refuge en tant que bénévole.

Dirigés par Neptune, planète symbolisant l’amour inconditionnel, les Poissons sont «très à l’écoute de leurs besoins et leur accorde beaucoup d’attention», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, et qui tient une chaîne Youtube.