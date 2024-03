Voici le signe astrologique le plus stressé

Certaines personnes ont le don de rester zen en toutes circonstances, alors que d’autres ne peuvent pas s’empêcher d’avoir une boule au ventre dès la moindre contrariété, tant le stress est une seconde nature chez elles. Et il y a de fortes chances que ces dernières soient nées sous le signe de la Vierge.

Comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe est particulièrement sujet aux crises d’angoisse. Ces natifs sont connus pour être très «tatillons». Ils ont besoin de tout contrôler et «sont soucieux du détail, mais de manière obsessionnelle». Avec la Vierge, «rien ne doit dépasser». Et cette recherche perpétuelle de perfection est source de stress.

«Elle se met beaucoup de pression»

Maniaque, «elle veut toujours bien faire et se met beaucoup de pression», que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. La Vierge, qui est reconnue pour être plutôt réservée, «n’ose généralement pas dire ‘non’ et prend tout sur elle».

Elle accumule ainsi les tâches à accomplir, ce qui lui procure une anxiété supplémentaire et souvent des douleurs abdominales, poursuit la spécialiste, qui rappelle d’ailleurs que ce signe est associé aux intestins.

Ce signe de Terre symbolise d’autre part «la santé, l’hygiène, et a tendance à être hypocondriaque». Dès le moindre symptôme, ces natifs vont imaginer le pire. Ils ont «souvent peur d'être atteints d'une maladie», affirme Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Parmi les signes du Zodiaque les plus stressés, on peut également citer les Gémeaux. Comme la Vierge, ils sont gouvernés par Mercure, qui régit le système nerveux. Toutefois, chez ce signe d'Air, il ne s’exprime pas de la même manière. Quand ils sont en proie à des angoisses, ces natifs sont «très nerveux». «Ils ne tiennent pas en place, ce sont des piles électriques.»

L’astrocoach, qui tient une chaîne Youtube, précise que les Gémeaux se retrouvent tout particulièrement dans cet état quand «on leur impose des contraintes et qu’on les prive de leur liberté».