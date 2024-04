Tourisme de masse : voici 5 lieux emblématiques qui ont adopté des restrictions

Les vacances de printemps et les ponts de mai lancent officiellement le début de la saison touristique. Pour faire face à cet afflux de voyageurs, plusieurs lieux emblématiques en France et en Europe ont pris des mesures afin de lutter contre le surtourisme. Voici 5 sites bien connus qui ont décidé de mettre en place des restrictions.

Venise lance sa taxe de séjour

La Sérénissime passe à l'action ce printemps. Victime du surtourisme avec au plus haut de sa fréquentation jusqu'à 100.000 touristes dormant à Venise, la ville lancera fin avril une taxe de séjour destinée aux touristes venus uniquement pour la journée. Ces derniers devront s'acquitter d'un billet d'entrée de 5 euros pour visiter la cité des Doges, rapporte l'AFP. Annoncée depuis plusieurs années, cette première mondiale ne concernera pas les voyageurs ayant prévu d'y passer la nuit. Cette expérimentation, dont l'objectif est de dissuader les micro-séjours qui saturent la ville, sera en vigueur seulement 29 jours, à partir du 25 avril puis tous les week-ends de mai à juillet. Une période particulièrement fréquentée. Pour l’heure aucun quota n’a été instauré et les voyageurs devront simplement télécharger un QR code.

athènes limite l'accès à l'acropole

C'est l'un des joyaux de l'antiquité et la Grèce compte bien le préserver face au flux continu de touristes. Après une phase expérimentale lancée en septembre dernier, le ministère de la Culture grec a pérennisé ce 1er avril sa politique de quotas pour accéder à l'Acropole. La visite du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est dorénavant limitée à 20.000 personnes par jour. Au plus fort de l'activité, il était auparavant fréquenté par plus de 23.000 personnes quotidiennement. Afin d'éviter la queue et s'assurer un droit d'entrée, il est fortement conseillé de réserver sa visite et son créneau horaire.

Marseille restreint les visiteurs à Sugiton

Le parc national des calanques de Marseille est pris d'assaut chaque année. Afin de préserver ce patrimoine naturel, la calanque de Sugiton, menacée d'érosion, fait l'objet depuis 2022 de quotas, limitant leur accès à 400 personnes par jour au plus fort de la saison. Ce contingent sera mis en place cette année, tous les jours du 29 juin au 1er septembre ainsi que les week-ends des 15, 16, 22, 23 juin et les 7, 8, 14 et 15 septembre. Pour s'y rendre, il est obligatoire de réserver. Les réservations pour la saison ouvriront à partir 12 juin à 9 h. Auparavant, jusqu'à 2.500 touristes envahissaient le site l'été.

L’île de Bréhat reconduit ses quotas

Pour la deuxième année consécutive l'île de Bréhat limite, une partie de l'été, son accès à 4.700 visiteurs. Une mesure qui sera cette année en vigueur du 22 juillet au 23 août, entre 8h30 et 14h30, du lundi au vendredi dont l'objectif est de réguler les flux de touristes, venus profiter de l'archipel breton de granite rose, long de 3,5 km sur 1,5 de large. La réservation se fait via les navettes maritimes.

Dubrovnik limite l'accès des croisiéristes

Symbole du surtourisme, Dubrovnik, dont l'attractivité a été dopée par la série «Game of Thrones» en partie tournée dans la ville, a elle aussi depuis 2019 pris des mesures. Assaillie par les bateaux de croisière, la ville a mis en place des quotas, limitant le nombre de visiteurs provenant de ces paquebots à 4.000 par jour, afin de réduire la saturation de sa cité médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L’été dernier, elle a également misé sur la pédagogie, en lançant une campagne de communication vidéo afin d’inciter les touristes à adopter un comportement respectueux dans le centre-ville.