Voici 4 plantes toxiques à ne pas avoir chez soi quand on a des animaux

Animaux de compagnie et plantes ne font parfois pas bon ménage. Certaines peuvent empoisonner voir tuer les chats et les chiens et sont donc à éviter.

De nombreuses plantes sécrètent des substances nocives pour les animaux. Voici les quatre variétés à ne pas avoir chez soi quand on a un chien ou un chat.

Le houx

Plante emblématique des fêtes de Noël, le houx est pourtant une plante toxique. En effet, ses boules rouges sont un poison pour les chiens. Elles contiennent de l’ilicine qui peut provoquer des irritations de l’estomac et entraîner la mort à trop haute dose.

Le muguet

Plante star du mois de mai, le muguet est néanmoins très dangereux pour les chiens et les chats. Son ingestion peut s’avérer être mortelle pour les chats et les chiens.

Le ficus lyrata

Le ficus est une plante appréciée pour la décoration intérieure mais elle n’est pas compatible avec les chiens et les chats. En effet, cette dernière produit une sève qu’il lui permet de se protéger des prédateurs et de « guérir » plus rapidement ses feuilles si elles sont abîmées. Cette sève est toxique pour les chats et les chiens qui peuvent être pris de vomissements.

Le rhododendron

Fleurs d’intérieures colorées, le rhododendron est toxique pour les animaux et son ingestion peut leur être mortelle. Ainsi, un chat ou un chien de petite taille peut mourir s’il ingurgite plus de deux feuilles de cette plante.