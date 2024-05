Fête des mères 2024 : voici l'origine de cette fête

Cette année la fête des mères tombe le dimanche 26 mai. Si cette célébration semble dater de la Grèce antique, la journée n'a été institutionnalisée en France qu'en 1950, sous la présidence de Vincent Auriol.

Une journée pas comme les autres. Ce dimanche 26 mai, toutes les mamans de France vont être célébrées. Mais d'où vient la tradition de la Fête des mères ? Les premières origines remontent à la Grèce antique lorsque Rhéa, considérée comme la mère de tous les dieux était célébrée. Les Romains également, fêtaient les femmes et les mères au Ve siècle avant Jésus-Christ.

C'est seulement au XIXe siècle en France que Napoléon fait naître l'idée d'une fête qui célèbrerait toutes les mamans au printemps. A l'origine, cette journée avait pour but de démontrer l'importance des valeurs familiales et donc de stimuler la natalité. Le 10 juin 1906 sont célébrées pour la première fois les mères en Isère. Douze ans plus tard la «Journée des mères» est fêtée à Lyon.

Une loi instituant la fête des mères en 1950

La première cérémonie officielle en faveur des femmes n'aura lieu que le 20 avril 1926. C'est le Maréchal Pétain qui institue définitivement la «Journée nationale des mères», dès le 25 mai 1941.

Mais il faudra attendre le 24 mai 1950 pour que le Président de la République, Vincent Auriol signe une loi qui légitime enfin la fête des mères, qui est alors fixée chaque année au dernier dimanche de mai.