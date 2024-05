Chiffre 7 : tout savoir sur la symbolique et la signification de ce chiffre particulier en numérologie

En numérologie, étude divinatoire basée sur les nombres, le chiffre 7 symbolise l’esprit, l’introspection et la sagesse spirituelle.

On a tous un chiffre porte-bonheur. Mais bien souvent, c’est le 7, le numéro de la chance par excellence. Et pour cause, c’est un chiffre sacré dans de nombreuses religions.

Dans le judaïsme, il y a par exemple la menorah, chandelier à 7 branches. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu a créé le monde en six jours et se repose le septième. On dénombre aussi sept péchés capitaux tandis que dans l'islam, on compte sept cieux et sept terres.

Mais en numérologie, discipline ancestrale basée sur l'étude profonde des nombres, il a une tout autre signification. Selon cet art divinatoire, le chiffre 7 est associé à l'esprit, à la connaissance, à l’analyse et à la vérité. Il symbolise l’introspection et la quête spirituelle.

la connaissance de soi et du monde

Mystique, le chiffre 7 invite à la réflexion et évoque un désir d’explorer son «moi intérieur» et de faire preuve d’une grande sagesse. Les personnes attirées par ce chiffre ont soif de connaissances et sont généralement fascinées par l’inconnu et l'inexpliqué.

En amour, il représente ce qu’il y a au-delà du physique, c’est-dire le côté intellectuel et spirituel. Il aspire à une connexion profonde et sincère. Toutefois, il a aussi ses faiblesses. Être sous l’influence du chiffre peut entraîner une tendance à l’isolement, au repli sur soi, voire provoquer une mélancolie excessive.

Selon la numérologie, sa planète est Neptune, qui représente l'imaginaire et le rêve, sa couleur, le violet et son élément, l’Eau. Le 7 est également lié à des lettres, à savoir le G, le P et le Y.