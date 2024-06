Voici les 10 meilleures compagnies aériennes du monde en 2024, d'après un classement

Chaque année, de nombreuses compagnies aériennes se disputent le titre de meilleure compagnie. Un site spécialisé a établi un classement pour l'année 2024.

Le site AirlineRatings a noté chaque compagnie aérienne pour définir un classement des meilleures d'entre elles en 2024. Cette année, le jury de AirlineRatings a confessé avoir eu du mal à trancher. Pour élaborer ce classement, douze paramètres ont été pris en compte comme la sécurité, la rentabilité, l'innovation ou le confort. A noter, un classement spécifique existe pour les compagnies aériennes les plus sûres au monde.

Virgin Australia/Atlantic

Fondée en 2000, il s'agit de la compagnie régionale la mieux notée du classement.

Qantas

L'autre compagnie australienne ambitionne, pour sa part, de mettre à disposition des «très longs courriers» pour relier l'Océanie à l'Europe ou l'Amérique via des vols directs.

Etihad Airways

Créée en 2003, la compagnie saoudienne n'a de cesse de progresser. Dans les années 2010, elle a trusté les premières places des classements. Huit fois de suite, Etihad a reçu le prix mondial des meilleures compagnies aériennes du World Travel Awards.

All Nippon Airways

Depuis 2013, la compagnie japonaise est notée 5 étoiles par Skytrax, un célèbre organe de consultation britannique spécialisé des compagnies aériennes. Une preuve supplémentaire de son excellent service.

Air France/KLM

Le groupe Air France/KLM est le plus important (en nombre de passagers) en matière de longs courriers européens. C'est également la meilleure compagnie européenne selon ce classement.

Emirates

En seulement quelques années, Dubaï a fait de sa compagnie aérienne l'une des meilleures au monde. Sur ces vingt dernières années, pas moins de 400 distinctions lui ont été attribuées.

Air New Zealand

C'est la surprise du classement 2023. Après sa première place l'an passé, Air New Zealand joue toujours les premières places. La compagnie se vante de faire voler plus de 15 millions de passagers par an.

Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific (Hong Kong) est l'un des transporteurs aériens les plus réputés au monde. Notée 5 étoiles par Skytrax, elle a remporté le titre de meilleure compagnie en 2003, 2005, 2009 et 2014.

Korean air

Souvent réputée pour la qualité de sa cuisine à bord, Korean Air propose trois différents types de première classe et quatre de business class en plus de la classe économique.

Qatar airways

Le grand gagnant de cette édition 2024 est Qatar Airways. Une distinction de plus pour les Qataris, qui ont notamment remporté sept fois la distinction de Skytrax (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022).