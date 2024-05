Boeing : une douzaine de personnes blessées après des turbulences à bord d’un vol Doha-Dublin

Le vol QR017 de la compagnie Qatar Airways opéré sur un Boeing pour assurer la liaison Doha-Dublin a subi de fortes turbulences au-dessus de la Turquie entraînant des blessures chez 12 passagers et membres d'équipage, a annoncé l'aéroport de Dublin ce dimanche.

Des secousses qui ont créé la panique à bord de l'appareil. Le vol QR017 de la compagnie Qatar Airways, qui assurait la liaison Doha-Dublin a subi d'importantes turbulences ce dimanche, entraînant des blessures chez 6 passagers et 6 membres de l'équipage, a annoncé l’aéroport de Dublin.

Selon les autorités aéroportuaires de Dublin, l'appareil impliqué, un Boeing, «a atterri en toute sécurité comme prévu à l'aéroport de Dublin peu avant 13H00».

Des services d'urgence ont été mobilisés, notamment la police de l'aéroport et les services d'incendie et de secours, a précisé cette même source.

13.30 update:





Qatar Airways flight QR017 from Doha landed safely as scheduled at Dublin Airport shortly before 13.00 on Sunday. Upon landing, the aircraft was met by emergency services, including Airport Police and our Fire and Rescue department, due to 6 passengers and 6… pic.twitter.com/nB2F4BOcI5

— Dublin Airport (@DublinAirport) May 26, 2024