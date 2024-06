Il ne suffit pas d’être riche pour acheter une Ferrari, voici les règles strictes que les clients doivent remplir pour passer commande

Pour tout achat d'une Ferrari neuve, il faut respecter des règles mises en place par la marque de voitures de luxe. Certaines célébrités, comme Justin Bieber et Kim Kardashian, ont été bannies pour les avoir outrepassées.

On ne rigole pas avec les règles. Chez Ferrari, il n'y a pas que le portefeuille qui compte au moment de passer commande pour une voiture neuve. En effet, si vous souhaitez rouler dans l'un des modèles de la marque italienne, il vous faudra respecter un code de bonne conduite contenant des règles strictes. A noter qu ces restrictions ne concernent pas l'achat d'un véhicule d'occasion entre particuliers.

être influent

L'influence compte plus que le porte-monnaie pour Ferrari. Un riche éleveur néerlandais en a fait les frais après avoir passé commande pour le modèle «SUV Purosangue» de la marque italienne. Ferrari l'a alors contacté pour l'informer que sa voiture serait attribuée à une autre personne plus influente. Une justification qui n'a pas convaincu l'homme, qui a décidé d'attaquer la marque en justice. Il n'a pas obtenu gain de cause, comme le rapporte AutoJournal.

NE PAS trop PERSONNALISER SA FERRARI

Ferrari n'est pas très favorable à la personnalisation de ses modèles. Certaines célébrités s'y sont essayées et l'ont payé par un bannissement de la marque. Une mésaventure expérimentée par Justin Bieber qui avait à une époque enfreint les règles de personnalisation en recouvrant son véhicule en bleu et en modifiant le logo.

NE PAS S'ASSOCIER AUX MAUVAISES PERSONNES

Ferrari fait très attention à l'actualité des gens qui possèdent des véhicules de la marque. Par exemple, Kim Kardashian a été bannie comme potentielle acheteuse pour avoir reçu une Ferrari, provenant d'un homme d'affaires malaisien impliqué dans une fraude financière, comme cadeau de mariage en 2011.

ne pas critiquer la marque

Ferrari fait très attention à son image et souhaite que les propriétaires de véhicule promeuvent la marque. La critique passe mal chez le constructeur automobile. En 2020, 50 Cent a rejoint la liste noire des stars interdites d'achat. Le rappeur avait posté un message sur son compte Facebook en expliquant qu'il ne voulait plus de sa 488 Ferrari suite à une panne de batterie de son bolide.

ne pas revendre son véhicule trop rapidement

Les chanceux qui peuvent acquérir une Ferrari doivent aussi veiller à ne pas la revendre trop rapidement. Manière d'écarter surtout les spéculateurs pour ces véhicules qui peuvent parfois être livrés plus de deux ans après le bon de commande. Le boxeur Floyd Mayweather Jr. qui a remis son véhicule sur le marché seulement quelques mois après l'avoir acheté a lui aussi été rayé de la liste des potentiels acheteurs de la marque au cheval. «Pour certains modèles, Ferrari impose des restrictions à la revente, interdisant souvent aux propriétaires de se séparer de la voiture pendant un certain délai après l’achat», explique encore Experience Ferrari.

bien gérer ses finances

Si vous avez la chance de pouvoir acheter une Ferrari, attention à vos finances. Touché par des problèmes financiers, Nicolas Cage a dû se séparer de sa Ferrari Enzo à un prix bien inférieur que la valeur marchande du bolide. Une vente qui n'a pas du tout plu à la marque qui a décidé de bannir l'acteur américain.

D'autres célébrités font partie de cette liste noire tenue par Ferrari comme le rappeur Tyga, le journaliste Chris Harris, ou encore la mannequin Blac Chyna.