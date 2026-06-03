Formule 1 : combien de temps Charles Leclerc a-t-il prolongé avec Ferrari ?

Charles Leclerc a été reconduit pour une durée indéterminée par l’écurie de Formule 1 Ferrari, a annoncé mercredi la Scuderia.

«Je suis là pour rester.» Ce mercredi 3 juin, l’écurie de Formule 1 Ferrari a annoncé la prolongation du Monégasque Charles Leclerc pour plusieurs saisons sans donner pour autant une date quelques jours avant le Grand Prix de Monaco.

«Être pilote Ferrari est un rêve, mais c'est aussi une responsabilité que je ne tiendrai jamais pour acquise. Je continuerai à donner absolument tout ce que j'ai pour ramener cette équipe (...) au sommet pour tout le monde à Maranello, surtout pour les tifosi, dont la passion est le cœur battant de cette Scuderia», a ainsi confié le pilote de 28 ans, dans un communiqué.

engagé chez Ferrari en 2019

La durée précise n’a pas été indiquée mais selon les spécialistes, le coéquipier de Lewis Hamilton serait prolongé de trois saisons au minimum.

«Charles fait partie de la famille Ferrari depuis maintenant de nombreuses années et le reconduire nous semble quelque chose de complètement naturel», a souligné son directeur, Frédéric Vasseur, qui avait connu le pilote à ses débuts chez Sauber en 2018.

Celui qui s’est marié en février dernier avec Alexandra Saint-Mleux s’était engagé chez Ferrari en 2019 avec une première victoire au Grand Prix de Belgique. Il en compte huit au total, la dernière en date acquise à Austin (Texas) en 2024. Il compte également à palmarès 27 pole positions et 52 podiums, dont deux fois troisième cette saison aux GP de Melbourne (Australie) et de Suzuka (Japon).